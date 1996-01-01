ДВЭУК зашла на север

1 апреля состоялась передача функций единоличного исполнительного органа ОАО "Хабаровскэнерго" и ОАО "Амурэнерго" Дальневосточной энергетической управляющей компании (ДВЭУК).

"Это не антикризисное вхождение (как было в случае с "Дальэнерго", ЛуТЭК, "Сахалинэнерго" и "Камчатскэнерго". - Прим. авт.), а подготовка к формированию на территории ДВФО новой структуры энергосистем", - сказал генеральный директор ОАО "ДВЭУК" Виктор МЯСНИК.- Это даст управляемость процессом реформирования". Учитывая, что структура вхождения ДВЭУК - не кризисная, а корпоративная, исполнительные директора "Хабаровскэнерго" и "Амурэнерго" в полном объеме полномочий будут заниматься текущей оперативно-финансовой деятельностью обществ".