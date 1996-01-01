Специализированные регистраторы, действующие на территории Приморского края

ЗАО Регистрационная компания "Центр-Инвест" Филиал "Дальневосточный реестр" (г. Владивосток, ул. Пограничная, 6, тел./факс: (4232) 413988, 224518; e-mail: dvreestr@mail.primorye.ru). Филиал действует с 01.04.2002 г, управляющий филиалом - Александр МИРОШНИЧЕНКО. Лицензия № 10-000-1-00300 от 02.03.2004 г., без ограничения срока действия.

Филиал обслуживает более 100 тыс. лицевых счетов 78 АО: ОАО "Артемовский хлебокомбинат", "Артемовское строительное управление", "Дальэнергоремонт" (все - Артем), "Владивостокский Рыбокомбинат", "Владивостокский торгмортранс", "ВМУ "Дальэлектромонтаж", "Владхлеб", "Дальтехэнерго", "Даль-Лада", "Дниимф", "ДЭМ Приморье КСП", "Дальэнерготехкомплект", "Дальэнергоспецремонт", "Дальэнергосетьпроект", "Информационно-вычислительный центр", "Сельхозрынок", "Приморский ТД "Березка", "Энергия-Тур", "Владсетьремонт", "Приморская бакалея", "Фонд социальной защиты "Доверие", "ОГАТ", "Приморхлебопродукт", "Поддержка приватизации", "Приморавтотранс", "Примортрансстрой", "Приморье-64", "Пасифик-инвест менеджмент", (все - Владивосток), "Спассклесмаш", "Приморский экспериментально-механичекий завод" (обе - Спасск), "Морской порт в бухте Троицы", "Рыболовецкий колхоз "Рыбак", "Тэмп" (все - Славянка), "Ярославский горно-обогатительный комбинат" (п. Ярославский), "Антарес", "Дом быта "Экспресс", "Уссурийский ГУМ", "Уссурпроект" (все - Уссурийск), "Управление механизации-1" (Хабаровск), "Универмаг "Центральный" (Партизанск), "Тернейлес" (Пластун), "Иманская горно-геологическая экспедиция", "Рощинский комплексный леспромхоз" (обе п. Рощино), "Горно-рудная компания АИР", "Приморский Гок"(обе пос. Восток), "Лермонтовская Горнорудная Компания" (пос. Светлогорье), "Мясокомбинат Дальнереченский", "Пекарь и Ко" (обе - Дальнереченск), "Дальнегорская электросеть" (Дальнегорск), "Ламинированная мебель", "Лесозаводский комбинат хлебопродуктов" (обе - Лесозаводск ), "КБ "Большой Камень Банк" (Большой Камень), "Магаданэлектросеть", "Горно-добывающая компания "Берелех" (обе - Магадан), "Кирбет" (с. Лазо), "Империал" (Комсомольск-на-Амуре), "Биробиджанская мебельная фабрика" (Биробиджан) "Арсеньевское межрайонное топливоснабжающее предприятие" (Арсеньев), "Амурпиво" (Благовещенск) "Якутзооветснаб" (Якутск), "Охинская ТЭЦ", "Сахалинэнергоремонт", "Спасскэлектробытсервис" (все - Южно-Сахалинск), ЗАО "Век-Технология", "Дела", "Дальневосточная Электронная Компания", "Жилстрой-1", "Специализированное управление сантехнических работ", "Комплекс моющих средств "Славда", "Компьютерные сети", "Магеллан", "Приморинторг", "ПКК "Продинторг-Ист" "СК "Востокрыбхолодфлот", "Форум" (все - Владивосток), "ТВ-Трек" (Арсеньев), "Жилищно-коммунальное управление" (Лучегорск), "Деметра" (Артем).

ЗАО Регистрационная компания "Центр-Инвест" Филиал "Дальневосточный реестр" г. Находка (г. Находка, ул. Кольцевая, 68, тел.-факс: (4236) 65-31-10; e-mail: nfao@relay.nakhodka.ru). Управляющая филиалом - Светлана ПРИЦ. Лицензия ФКЦБ № 10-000-1-00300 от 2 марта 2004 г., без ограничения срока действия.

Филиал ведет реестры 25 АО: ОАО "АВТО-8", "Альбатрос", "Асфа", "Гормолокозавод Находкинский", "Дальморгидрострой", "КВЭН", "Мясокомбинат Находкинский", "Находкинская жестянобаночная фабрика", "Находкинское управление механизации", "НФАО", "Находкинский рыбный порт", "Плавучий строительно-монтажный отряд № 28", "Плодоовощи-Находка", "Приморский завод", "Строитель-43", "Компания "Строй Тур Сервис", "Таксомотор", "Универмаг Центральный", "Универсам Рыбацкий", "Находкинское монтажное управление "Дальэлектромонтаж", "Защита-Находка" (все - Находка), "Амур", "Хлеб" (обе - Партизанск), "Аскольд" (Арсеньев), ЗАО "Маркет Шиппинг Компани" (Владивосток).

ЗАО "Регистроникс" Дальневосточный филиал (г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 28, оф. 501, тел/факс: (4232) 22-73-17, e-mail: prim_mfc@mail.primorye.ru). И. о. директора - Вадим ГУРМАН. ЗАО "Регистроникс" создано 31.05.1994 г. Лицензия ФКЦБ от 24.12.2002 № 10-000-1-00267, без ограничения срока действия. Уставный капитал - более 10 млн руб.

Дальневосточный филиал ведет 1 644 лицевых счета 14 АО - ОАО "Приморский полиграфкомбинат", "Вторма", "Фурнитура", УКМТС "Примлес", ЗАО СК "Восход", "Радио Владивосток", "Роспечать" (все - Владивосток), "Кислород", "Центрремтехпредснаб" (все - Уссурийск), "Артемовское ППЖТ" (Артем), "Приморский межколхозный судоремонтный завод" (с. Подъяпольское), "Автотэк" (Магадан), "Ольгалес" (пос. Ольга), "Электросервис" (Дальнереченск).

ОАО "Реестр" Филиал "Реестр-Владивосток" (г. Владивосток, ул. Стрельникова, 9, к. 401, тел./факс (4232) 49-51-80, e-mail: rvl@stl.ru). Директор филиала - Дмитрий ДЕВЕРЦОВ. ОАО "Реестр" существует с начала 1993 г. Лицензия ФКЦБ № 10-000-1-00254 от 13 сентября 2002 г. без ограничения срока. Обслуживает более 1 700 АО, имеет развитую филиальную сеть в 21 регионе России.

Приморский филиал ведет реестры 32 АО, количество лицевых счетов - свыше 30 тыс.: ОАО "Мясокомбинат "Владивостокский", "Владивостокский морской морговый морт", "Холдинговая Компания "Дальморепродукт", "ТУРНИФ", "Владивостокавиа", "АКБ Приморье", "Восточный "Торгмортранс", "60 Механическо-Строительный Завод", "Приморский кондитер", "Гостиница "Владивосток", "Владивостокский морской порт "Гайдамак", ЗАО "УНЭКО", "Сител", "Гараж Торгового Порта", "Порт-Актив", "Комплекс", "Курортстройсервис", "2 Район ВМТП", "Южный Приморский Терминал", "Портпассервис", "РК им. Чапаева", (все - Владивосток), ОАО "Плавучий Строительно-Монтажный Отряд № 23", "Дальморгеология" (оба - Находка), "Спасскэлектросеть" (Спасск-Дальний), "РК "Моряк-Рыболов" (пос. Моряк-Рыболов), ЗАО "Приморская ГК "Восток".

ЗАО "Новый регистратор" Дальневосточный филиал (г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 28, оф. 501, тел/факс: (4232) 22-73-17 е-mail: prim_mfc@mail.primorye.ru). И. о. директора - Вадим ГУРМАН. "Новый регистратор" образовался 10 января 2003 г. Лицензия ФКЦБ от 04.04.2003 № 10-000-1-00288, срок действия - 3 года. Общее количество эмитентов 473.

Дальневосточный филиал ведет реестры 33 эмитентов, общее количество лицевых счетов - 701: ОАО "ДальвостНИИпректуголь", "Дальвостокагропромпроект", "Владтакси", "Владавто", "Медтехника-1", "Фармазос", "ПРП "Приморэнергоремонт", "Приморский Зооветснаб", ЗАО "ПКФ "Квадрат", "Квадрат плюс", "Курс", "НПО "Порт", "Строительная компания Дальний Восток", "Учебный центр", "Шунда", "Дальневосточная телекоммуникационная компания", "Востоктелеком" (все -Владивосток), ОАО "Уссурийскмебель" (Уссурийск), ОАО "Арсеньевэлектросервис", "Электросеть", ЗАО "Полицентр", "Аскольд-Металл" (все - Арсеньев), ОАО "ПРП "Приморэнергоремонт", "Губеровский ремонтно-механический завод", "Автотранспортное предприятие ЛуТЭК", ЗАО ТД "ЛуТЭК" (все - Лучегорск), "Спасск-ТехСервис" (Спасск-Дальний), ОАО "Хасанкооммунэнерго" (пос. Славянка), ОАО "Де-Кастринский Торговый Дом" (пос. Де Кастри, Хабаровский край), ОАО "Хабаровское ППЖТ" (Хабаровск), ОАО "Южные электрические сети", "Камчатэнергоремсервис" (обе - Петропавловск-Камчатский), ОАО "Анадырский морской порт" (Анадырь).

ОАО "Регистратор Р.О.С.Т" Владивостокский филиал (г. Владивосток, ул. Светланская, 82, тел/факс (4232) 22-89-38, e-mail: fesreg@vlad.ru ). Директор филиала - Владимир СЕМЕНЧЕНКО. ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." образовано в 2001 году, имеет более 27 филиалов, обслуживает 1900 акционерных обществ и ведет свыше 3 млн лицевых счетов. Бессрочная Лицензия ФКЦБ № 10-000-1-00264 от 03.12.03 г.

Владивостокский филиал создан в декабре 1997 г., ведет более 54 тыс. лицевых счетов 67 АО (в том числе "ЛЕННИИХИММАШ", Санкт-Петербург): ОАО "Автобаза-1", "Акфес-Интерьер", "Альбатрос", "Базальт", "Варяг", "Владивостокская мебельная Фабрика", "ВСРЗ", "Владивостокское предприятие "ЭРА", "Восточная Верфь", "Дальавтоматика", "Дальневосточный банк", "Востокпроектверфь", "Дальприбор", "Дальхимпром", "Дальхолдинг", "ДВ-Интерьер", "Инструментальный завод", "Кабриолет", "Механизация строительства", "Изумруд", "Пивоиндустрия Приморья", "Приморгражданпроект", "Фармация", "Примснабконтракт", "Приморсантехмонтаж", "Приморский Газ", "Приморский торговый дом книги", "Стройтрест № 8", "Радиоприбор", "Тихоокеанская электротехническая компания", "ТД Владивостокский ГУМ", "ХК "Дальзавод", "Ювелирный магазин "ИЗУМРУД", ЗАО "Востоккурортпроект", "Приморские Курорты", "Транс Винд Флот", "Приморавтоматика", "Автотранспортная компания "Автобаза-1", "Астер-Трейд", "Горстрой", "Дазэл", "Дальзавод-Терминал", "Дальтеплоизоляция", "Союз-Ремонт", "Кооператор Приморья" (все - Владивосток), ОАО "Агромехстроймонтаж", "База Приморскагропромснаб", "Примводстрой", "Уссурийский комбайноремонтный завод", "Уссурийское предриятие промышленного Ж\Д транспорта" (все - Уссурийск), ОАО ААК "Прогресс" (Арсеньев), "АМГУ" (с. Амгу), "Бурсантехмонтаж" (с. Михайловка), "Завод ЖБИ № 4" (Артем), ОАО "РК "Новый мир", "Звезда-Инвест", "БУМС", "Тихоокеанское предприятие "ЭРА" (все - Большой Камень), "Импульс" (п. Терней), "Мельничное" (с. Мельничное), Приморская швейная фирма "ВОСТОК" (Спасск-Дальний), "Сибирцевский комбинат строительной индустрии" (п. Сибирцево), "Строитель" (пос. Пластун), "Ураган" (Партизанск), "Южноморская база Рыбфлота" (пос. Южно-Морской), "Амурснабсбыт" (Благовещенск).

ОАО "Сибирский реестр" Приморский филиал (г. Владивосток, ул. Березовая, 25, тел. (4232) 27-72-85), e-mail: ffr@mail.primorye.ru). Директор филиала - Надежда ПОНКОВА. "Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор "Сибирский реестр" зарегистрирован 14.12.1995 г. Лицензия ФКЦБ № 10-000-1-00311, без ограничения срока действия. Приморский филиал ОАО "Сибирский реестр" создан в 1999 г.

Филиал ведет реестры 35 приморских АО, свыше 37 тыс. лицевых счетов: ОАО "Владивостокский морской рыбный порт", "Владивостокское предприятие "Североторг", "Фирма "Аврора", "Заря", "АКСО", "Дальрыббанк", "Дальрыбтехцентр", "Далькомхолод", ЗАО "Спецкомплексресурс - Восток" (все - Владивосток), "Аралия", "Свежий ветер", "Спасский комбинат асбестно-цементных изделий" (все Спасск-Дальний), "Сергеевский ЛПХ" (с. Сергеевка), ОАО "Уссурийский авторемонтный завод", "Молочный завод "Уссурийский", "Приморский сахар", ЗАО "ВЛ Лоджистик", "Работница", "СКАТ-34", "Спринг", "Уссурийский аэропорт", "Рыбзавод Уссурийский" (все - Уссурийск), ЗАО "Акционерное строительное общество № 1" (пос. Кавалерово), ОАО "Энергомаш-Бор", "Автобаза №7", (оба - Дальнегорск), ОАО "Дальрыбснаб", "Эра-Находка", ЗАО "Гарига" (все - Находка), "Дальспецстрой" (Арсеньев), "Лесозаводский промышленный комбинат", "Стройтрест №3", "Приморскстройтранс", "Электросервис" (все - Лесозаводск), "Чугуевский агроснаб" (с. Чугуевка), "Ярославский ССК" (пос. Ярославский).

ОАО "Сибирский реестр" Филиал "Находка" (г. Находка, ул. Красноармейская, 2, тел. (4236) 65-60-90), e-mail: sibembox@mail.ru). Директор филиала - Наталья ПОСТРИГАНОВА. Лицензия ФКЦБ № 10-000-1-00311, без ограничения срока действия. Находкинский филиал ОАО "Сибирский реестр" создан в 2005 г.

Филиал ведет реестры 5 приморских АО (около 8 тыс. лицевых счетов): ОАО "Находкинский СРЗ", "Находка Торгмортранс-Сервис", "Приморское морское пароходство", "СУ-420" и ЗАО "КБ "Приско Капитал Банк" (все - Находка).

ЗАО "Единый регистратор" Приморский филал (г. Владивосток, ул. Рылеева 8, тел./факс: (4232) 41-45-60 e-mail: unireg@vladivostok.ru). Управляющий филиала - Наталья ЕВТУШОК. ЗАО "Единый регистратор" зарегистрировано 28 июля 1995г. Лицензия № 10-000-1-00260 от 22 ноября 2002 г. без ограничения срока. Количество филиалов - 13.

Приморский филиал ведет реестры 13 АО (около 40 тыс. лицевых счетов): ОАО "Дальневосточное морское пароходство", "Ориент Инвестмент", "Пасифик Рифер Шиппинг Компани", ОАО "Новая телефонная компания", "Строитель" (все - Владивосток), ОАО "Дробильно-сортировочный завод", "Завод ЖБИ-3" (оба - пос. Заводской), "Керамик" (г. Спасск-Дальний), "Уссурийский таксопарк" (г. Уссурийск), "Славянский СРЗ" (пос. Славянка), "Преображенская база тралового флота" (пос. Преображение), "Золотое звено" (г. Хабаровск), ЗАО "Москам" (г. Петропавловс-Камчатский). Выполняет функции трансфер-агента ОАО "Объединенная регистрационная компания" по эмитенту ОАО "Дальсвязь".

Реестр акционеров "Дальэнерго" ведет ОАО "Центральный Московский депозитарий" (Москва), "Приморнефтепродукт" - РК "Центр-Инвест" (Москва), "Уссурийский бальзам" - ЗАО "Депозитарий РИНАКО" (Москва), "Приморскуголь" - ООО "Регион-Регистр" (Москва), "Восточный порт" - ООО "Общегубернский регистратор" (Кемерово).