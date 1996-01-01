Минимальный капитал увеличат

Федеральная налоговая служба (ФНС) разработала комплекс поправок в законодательство для борьбы с фирмами-однодневками, сообщил начальник управления государственной регистрации юридических и физических лиц ФНС Сергей ДУКАНОВ.

В частности, предлагается увеличить минимальный размер уставного капитала до стандартов, которые существуют в Европе: для обществ с ограниченной ответственностью - до 25 тыс. евро в рублевом эквиваленте, для открытых акционерных обществ - до 100 тыс. евро. При этом уже созданным компаниям не нужно будет увеличивать уставный капитал до таких размеров.

ФНС предлагает также ограничить перечень объектов, которые могут быть внесены в уставный капитал. "Бывают парадоксальный случаи, когда в качестве вклада в уставный капитал вносят право на воспроизведение в печатном издании авторского произведения, например, стихотворения", - заметил он. По его словам, вкладом в уставный капитал становятся мобильные телефоны, материя для брюк, галстуки. "Я уже не говорю про арбузы, помидоры, огурцы", - добавил С.Дуканов.

В связи с этим предлагается ограничить перечень объектов, которые могут быть внесены в уставный капитал, деньгами и наиболее ликвидным имуществом: недвижимостью, транспортными средствами, ценными бумагами.