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Недобросовестные должники безнаказанны
Ассоциация региональных банков России (Ассоциация "Россия") обратилась в Высший арбитражный суд (ВАС) РФ в связи с ситуацией, сложившейся в области взыскания долгов недобросовестных должников, в особенности с обращением взыскания на заложенное недвижимое имущество.
Как отмечается в обращении Ассоциации в ВАС, важность быстрого и эффективного присуждения заложенной недвижимости добросовестному кредитору, проведения торгов и, наконец, регистрации прав нового владельца для стабильности гражданского оборота и работы банковской системы трудно переоценить. Для банков надежное обеспечение выданных кредитов является не только экономической необходимостью, но и требованием законодательства.
Между тем сложившаяся судебная практика позволяет недобросовестным должникам безнаказанно похищать заемные средства, чиня кредитору практически непреодолимые препятствия даже после реализации заложенного имущества с торгов, считает вице-президент Ассоциации "Россия" Александр СТРОГАНОВ. Ничем не ограниченная свобода принятия мер обеспечения зачастую по совершенно надуманным и даже абсурдным искам просто провоцирует мошенников применять против законопослушных кредиторов тактику бесконечных проволочек, направленных исключительно на экономическое обескровливание процессуального противника.
Случай с одним из членов Ассоциации ярко и полно отражает проблемы российского добросовестного кредитора, остающегося один на один с незаконными методами изъятия его собственности, говорится в обращении.
Более года он в буквальном смысле сражается за возврат выданного кредита в сумме несколько миллионов долларов США. Банк несет колоссальные расходы, в том числе связанные с оплатой юристов и адвокатов, так как вовлечен в большое количество судебных процессов, в связи с реализацией им своего права на обращение взыскание на заложенное имущество.
По мнению Ассоциации "Россия", можно было бы достаточно быстро исключить пробелы в нормах, регулирующих действия судов в ситуациях, чреватых злоупотреблением правами стороны хозяйственного спора. При этом следует применить чрезвычайно полезный зарубежный опыт. Ассоциация просит Высший арбитражный суд разработать конкретные шаги по защите прав добросовестных кредиторов.
В ответе ВАС подчеркивается своевременность обращения Ассоциации по данному вопросу, сообщили в пресс-службе Ассоциации "Россия". Ввиду важности единообразного применения арбитражными судами обеспечительных мер в ВАС ведется подготовка проекта соответствующего постановления пленума.
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