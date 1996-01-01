Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Ставка на табак
"Азиатско-Тихоокеанский регион очень разнообразен по доходам населения и системе взимания акциза на табак, но общая тенденция - в переключении на специфическую систему, которая дает возможность увеличивать доходы бюджета и более легка в администрировании", - заявил управляющий по вопросам налогообложения компании Исаак ДАНУНИНГРАТ группе российских журналистов в Гонконге.
По его словам, специфическая система налогообложения делает сбор акциза более предсказуемым и прозрачным, а также позволяет делать качественную продукцию более доступной широкому кругу потребителей. В то же время использование адвалорной системы "значительно стимулирует более низкую себестоимость сигарет, что нередко приводит к снижению их качества", считает он. Говоря в связи с этим о системе налогообложения табака в Таиланде, где используется адвалорная система, он отметил, что в ответ на повышение акциза на табак в 2000 г. в этой стране появились дешевые бренды, и до 2005 г. их доля возросла до 28,7%. В то же время удельный вес премиального сегмента снизился до 71,3%.
К аналогичным результатам привел и резкий рост акциза в предыдущие годы на Филиппинах. Поэтому было принято решение о постепенном росте акциза на ближайшие 5 лет, при этом уровень инфляции не учитывается.
Как считает И.Данунинграт, стабильная и предсказуемая система взимания акциза на табак в большей степени позволяет решать задачи и по пополнению бюджета, и по охране здоровья. В частности, система налогообложения табака в Австралии предусматривает рост акциза в соответствии с уровнем инфляции. В результате потребление табачных изделий в стране снизилось, но доходы бюджета от производства и реализации табака увеличились за счет роста выпуска более дорогих, а значит, и более качественных сигарет. По его данным, за период 2003-2005 гг. инфляция в Австралии суммарно составила 8,1%, акциз на табак увеличился соответственно на 8%.
Как отметил И.Данунинграт, в Гонконге, где действует специфическая система налогообложения, акциз на табак не увеличивается последние пять лет, "так как его текущий показатель находится на более высоком уровне, чем максимальный уровень других налогов в этом регионе".
Как сообщил управляющий по вопросам регулирования производства и оборота табачных изделий Дезарак ТЕСО, общей тенденцией стран Азиатско-Тихоокеанского региона также стало ограничение рекламы сигарет, введение запрета курения в общественных местах, более активное информирование о вреде курения. Так, в Гонконге рассматривается возможность запрета кратких характеристик сигарет (таких, как lights, superlights, mild), запрета любой рекламы табака и введения графического предупреждения о вреде курения на упаковке табачных изделий. Кроме того, к январю 2007 г. планируется запретить курение в общественных местах.
Аналогичные меры планируют принять Малайзия и Тайвань. В Австралии может быть введен запрет на выкладку сигарет на витринах торговых точек. В этой стране, а также в Сингапуре собираются запретить курение в барах и ресторанах.
Как заявили специалисты Philip Morris Asia, компания поддерживает меры госрегулирования табачного рынка и считает, что налоги являются необходимыми мерами контроля над ним. Но вместе с тем они заявляют, что система налогообложения сигарет должна быть не дискриминационной, а предсказуемой и прозрачной.
В России в настоящее время действует смешанная система взимания акциза на табак - производитель платит 65 руб. за 1 тыс. штук плюс 8% от отпускной цены фабрики за сигареты с фильтром и 28 рублей за 1 тыс. штук плюс 8% - за сигареты без фильтра.
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- На курильские острова Итуруп и Кунашир "Аврора" начала летать ежедневно
- Цех по производству ПЭТ-преформ открыл резидент ТОР "Индустриальный парк "Кангалассы"
- Резидент СПВ построил на Камчатке мусороперерабатывающий комплекс
- Законопроект о любительской рыбалке сегодня готов на 90%
- В Якутии бизнес по добыче и продаже бивней мамонта выведут из тени
- На площадке Амурского ГПЗ установлен один из крупнейших кранов в мире
- В Корее решается вопрос, который напрямую затронет Приморье
- От дешевого топлива держитесь подальше
- Инвестиции и инновации стали ключевыми темами Российско-Корейского бизнес-форума
- В Якутске открыли Международную конференцию "Города и люди"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей