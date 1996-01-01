Ставка на табак

"Азиатско-Тихоокеанский регион очень разнообразен по доходам населения и системе взимания акциза на табак, но общая тенденция - в переключении на специфическую систему, которая дает возможность увеличивать доходы бюджета и более легка в администрировании", - заявил управляющий по вопросам налогообложения компании Исаак ДАНУНИНГРАТ группе российских журналистов в Гонконге.

По его словам, специфическая система налогообложения делает сбор акциза более предсказуемым и прозрачным, а также позволяет делать качественную продукцию более доступной широкому кругу потребителей. В то же время использование адвалорной системы "значительно стимулирует более низкую себестоимость сигарет, что нередко приводит к снижению их качества", считает он. Говоря в связи с этим о системе налогообложения табака в Таиланде, где используется адвалорная система, он отметил, что в ответ на повышение акциза на табак в 2000 г. в этой стране появились дешевые бренды, и до 2005 г. их доля возросла до 28,7%. В то же время удельный вес премиального сегмента снизился до 71,3%.

К аналогичным результатам привел и резкий рост акциза в предыдущие годы на Филиппинах. Поэтому было принято решение о постепенном росте акциза на ближайшие 5 лет, при этом уровень инфляции не учитывается.

Как считает И.Данунинграт, стабильная и предсказуемая система взимания акциза на табак в большей степени позволяет решать задачи и по пополнению бюджета, и по охране здоровья. В частности, система налогообложения табака в Австралии предусматривает рост акциза в соответствии с уровнем инфляции. В результате потребление табачных изделий в стране снизилось, но доходы бюджета от производства и реализации табака увеличились за счет роста выпуска более дорогих, а значит, и более качественных сигарет. По его данным, за период 2003-2005 гг. инфляция в Австралии суммарно составила 8,1%, акциз на табак увеличился соответственно на 8%.

Как отметил И.Данунинграт, в Гонконге, где действует специфическая система налогообложения, акциз на табак не увеличивается последние пять лет, "так как его текущий показатель находится на более высоком уровне, чем максимальный уровень других налогов в этом регионе".

Как сообщил управляющий по вопросам регулирования производства и оборота табачных изделий Дезарак ТЕСО, общей тенденцией стран Азиатско-Тихоокеанского региона также стало ограничение рекламы сигарет, введение запрета курения в общественных местах, более активное информирование о вреде курения. Так, в Гонконге рассматривается возможность запрета кратких характеристик сигарет (таких, как lights, superlights, mild), запрета любой рекламы табака и введения графического предупреждения о вреде курения на упаковке табачных изделий. Кроме того, к январю 2007 г. планируется запретить курение в общественных местах.

Аналогичные меры планируют принять Малайзия и Тайвань. В Австралии может быть введен запрет на выкладку сигарет на витринах торговых точек. В этой стране, а также в Сингапуре собираются запретить курение в барах и ресторанах.

Как заявили специалисты Philip Morris Asia, компания поддерживает меры госрегулирования табачного рынка и считает, что налоги являются необходимыми мерами контроля над ним. Но вместе с тем они заявляют, что система налогообложения сигарет должна быть не дискриминационной, а предсказуемой и прозрачной.

В России в настоящее время действует смешанная система взимания акциза на табак - производитель платит 65 руб. за 1 тыс. штук плюс 8% от отпускной цены фабрики за сигареты с фильтром и 28 рублей за 1 тыс. штук плюс 8% - за сигареты без фильтра.