На рынке такси наведут порядок

Впервые с момента возникновения во Владивостоке фирм такси власти пошли на открытый диалог с представителями этого рынка.

Как было озвучено в минувший четверг на собрании руководителей таксомоторных компаний с представителями городской администрации, ГИБДД, а также миграционной службы и даже Госнаркоконтроля, власти намерены навести на рынке таксомоторных перевозок такой же порядок, как это было сделано с автобусными перевозками. Всех руководителей компаний обязали в ближайшее время явиться в Управление транспорта мэрии и зарегистрироваться, потому что даже у администрации города нет точных данных о количестве компаний, оказывающих услуги такси.

Кроме того, выяснилось, что эта отрасль рынка слабо урегулирована законодательством. С одной стороны, компании обязывают установить в такси контрольно-кассовые машины (ККМ), понимая при этом, что в госреестре ККМ отсутствуют счетчики для такси, а также не утверждены документы строгой отчетности при расчете с пассажирами. С другой стороны, до сих пор не разработано Положение о таксомоторных перевозках.

Пользуются временной бесконтрольностью прежде всего нелегальные извозчики. Для борьбы с ними проводилась операция "Такси", результаты которой вскользь озвучили на собрании. Однако, по мнению руководителей некоторых компаний, все мероприятие свелось к тому, что сотрудники ГИБДД каждый день ходили на привокзальную площадь и выписывали легальным таксистам штрафы за стоянку в неположенном месте, хотя предприниматели заключали с ГИБДД соответствующий договор и такси стояли там легально.

Кстати, когда предприниматели попытались поднять проблему выделения специальных мест под стоянки такси и устроители собрания спросили, почему фирмы не обращаются с этим вопросом, руководитель компании такси "Дилижанс" искренне задал встречный вопрос: "А куда обращаться, везде же все куплено, все стоянки поделены?". - На что голос с трибуны резонно ответил: "Есть Управление транспорта". Действительно, а почему-то именно это никому в голову и не пришло?