Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
На рынке такси наведут порядок
Впервые с момента возникновения во Владивостоке фирм такси власти пошли на открытый диалог с представителями этого рынка.
Как было озвучено в минувший четверг на собрании руководителей таксомоторных компаний с представителями городской администрации, ГИБДД, а также миграционной службы и даже Госнаркоконтроля, власти намерены навести на рынке таксомоторных перевозок такой же порядок, как это было сделано с автобусными перевозками. Всех руководителей компаний обязали в ближайшее время явиться в Управление транспорта мэрии и зарегистрироваться, потому что даже у администрации города нет точных данных о количестве компаний, оказывающих услуги такси.
Кроме того, выяснилось, что эта отрасль рынка слабо урегулирована законодательством. С одной стороны, компании обязывают установить в такси контрольно-кассовые машины (ККМ), понимая при этом, что в госреестре ККМ отсутствуют счетчики для такси, а также не утверждены документы строгой отчетности при расчете с пассажирами. С другой стороны, до сих пор не разработано Положение о таксомоторных перевозках.
Пользуются временной бесконтрольностью прежде всего нелегальные извозчики. Для борьбы с ними проводилась операция "Такси", результаты которой вскользь озвучили на собрании. Однако, по мнению руководителей некоторых компаний, все мероприятие свелось к тому, что сотрудники ГИБДД каждый день ходили на привокзальную площадь и выписывали легальным таксистам штрафы за стоянку в неположенном месте, хотя предприниматели заключали с ГИБДД соответствующий договор и такси стояли там легально.
Кстати, когда предприниматели попытались поднять проблему выделения специальных мест под стоянки такси и устроители собрания спросили, почему фирмы не обращаются с этим вопросом, руководитель компании такси "Дилижанс" искренне задал встречный вопрос: "А куда обращаться, везде же все куплено, все стоянки поделены?". - На что голос с трибуны резонно ответил: "Есть Управление транспорта". Действительно, а почему-то именно это никому в голову и не пришло?
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- Магадан и Камчатку свяжет регулярный рейс
- Паром для связи Командорских островов с Камчаткой начнут строить в этом году
- На курильские острова Итуруп и Кунашир "Аврора" начала летать ежедневно
- Цех по производству ПЭТ-преформ открыл резидент ТОР "Индустриальный парк "Кангалассы"
- Резидент СПВ построил на Камчатке мусороперерабатывающий комплекс
- Законопроект о любительской рыбалке сегодня готов на 90%
- В Якутии бизнес по добыче и продаже бивней мамонта выведут из тени
- На площадке Амурского ГПЗ установлен один из крупнейших кранов в мире
- В Корее решается вопрос, который напрямую затронет Приморье
- От дешевого топлива держитесь подальше
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний