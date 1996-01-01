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Приморье вывели в лидеры

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Приморский край постфактум стал одним из лидеров по темпам экономического роста среди субъектов РФ. На минувшей неделе Росстат РФ обнародовал официальные данные о приросте валового регионального продукта (ВРП) субъектов РФ за 2004 г. Согласно ему темпы экономического роста в целом по Приморью в позапрошлом году составили 8%.

Росстат РФ очень скрупулезно и осторожно относится к расчету ВРП, заканчивая его лишь через 13-15 месяцев после завершения очередного календарного года и стараясь делать минимум комментариев до официального утверждения на федеральном уровне. Именно поэтому долгое время фактически единственным индикатором, обобщающим итоги экономического развития субъектов РФ, остаются данные региональных администраций.

Приморский край также не является исключением. Правда, в данном случае было одно "но". Дело в том, что данные, первоначально рассчитанные краевой администрацией, традиционно значительно превышали официальные данные Росстата РФ, о чем "ЗР" в свое время сообщал.

Однако в нынешнем году ситуация изменилась. После обнародования официальных данных о росте ВРП Приморского края за 2004 г. оказалось, что расчет краевой администрации значительно занижен. Согласно его последней версии ВРП края в 2004 г. вырос на 6,1%, тогда как по данным Росстата РФ - на 8%.

Столь существенное изменение параметров автоматически вывело Приморье в число лидеров среди субъектов РФ. Больше только у регионов с мощным нефтегазовым комплексом, который все последние годы является локомотивом экономического роста в РФ.

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