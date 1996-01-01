Находка разберется с недобросовестными нанимателями иностранной рабсилы

Администрация Находки продемонстрировала решимость бороться с недобросовестными нанимателями иностранной рабочей силы. Ситуация была рассмотрена на очередном заседании городской межведомственной комиссии под председательством первого заместителя главы Находки Александра КОСТЕНКО.

Как сообщил начальник отдела по труду Геннадий ЗАХАРОВ, за 2005 г. на территории Находкинского городского округа зарегистрировано 5,7 тыс. иностранных граждан, в том числе почти 2,8 тыс. из дальнего зарубежья. В 58 организациях и у 11 индивидуальных предпринимателей работали 2,3 тыс. иностранцев, больше половины из которых - граждане КНР. В 2006 г. в Находке планировалось привлечь на работу 2,3 тыс. иностранцев.

Комиссия констатировала, что по-прежнему нанимающие компании и иностранцы зачастую нарушают требования по охране труда, уплате налогов, правила пребывания, препятствуют проведению плановых проверок. 15 организаций использовали иностранную рабочую силу с нарушениями. Среди них ООО "Великая стена", "Эверест", "Синь Жуй", "Цзинь Лань", "Апейрон", ИП Баротова и другие. Информация о нарушителях будет направлена в межведомственную комиссию при администрации Приморского края, определяющую квоты на привлечение работников.