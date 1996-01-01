Инициатива одобряема

Сегодня лишь некоторые бизнесмены могут сказать, что общественная деятельность - значимая часть их работы. Для Рашида ШАМОЯНА, руководителя Группы компаний "Шамса" и депутата Камчатского областного Совета народных депутатов, общение с жителями города стало частью жизни.

Уже на протяжении четырех лет депутатской и 15 лет предпринимательской деятельности Рашид Фероевич вносит ощутимый вклад в развитие социально-экономической сферы Камчатского полуострова. Активно работает общественная приемная депутата, в которую обращаются со своими проблемами и предложениями жители микрорайона. Одним словом, Рашид Фероевич строит любую свою деятельность по принципу общественного согласия и социального партнерства, и в этом ему помогают небезразличные к судьбе города жители. И как утверждает Рашид Фероевич, все больше людей хотят заниматься общественной деятельностью, им это интересно, и, как в старые добрые времена, они хотят видеть чистыми и озелененными дворы, организовывать вечера самодеятельности и на собственном примере приучать молодежь к труду и заботе о пожилых людях. "Но самое главное - все понимают, что, объединившись, мы становимся силой, способной изменить отношение к жизни в лучшую сторону", - подчеркивает Рашид Шамоян.

И благодаря такому позитивному настрою в г. Петропавловске-Камчатском впервые появился Общественный Совет микрорайона, в котором созданы и работают шесть секций, координирующих широкий спектр вопросов - от социальной политики до организации досуга и сохранения здоровья населения.

"В Совет входит руководящий состав училищ, детских садов, общеобразовательных и спортивных школ, преподаватели, руководители коммерческих предприятий и, конечно же, жители микрорайона", - рассказывает Рашид Шамоян. - Совет начал работу в декабре 2005 г., и я даже не подозревал, что на инициативу создания Совета будет такая активная реакция населения". И это неудивительно, ведь в последнее время люди настолько погрузились в свои собственные проблемы, их интересы стали ограничиваться дверьми своей квартиры, и никто даже не хочет знать, что происходит за ее пределами. Но, уверен Рашид Фероевич, такие настроения можно изменить, нужно только, чтобы кто-то взял инициативу в свои руки:

- "Помните, в свое время организовывали соревнования между улицами, дворами на звание "Самый чистый дом", "Самая чистая улица"? Ведь было здорово! Может быть, это себя изжило, но мы подумали, почему бы не вернуть эти традиции, но в несколько другом ракурсе. Чистый город - не тот, который убирают, а тот, в котором не сорят. Если каждый человек будет причастен к уборке, чистоте, то он уже будет ее беречь. И это все зависит от нас самих, вернее от нашей совместной активности".

Дети для Шамояна тема особая. Сам отец двух дочерей и двух сыновей, он всегда в центре школьной и спортивной жизни своего депутатского округа. И учителя принимают его за своего, неслучайно педагогическая общественность на конкурсе "Учитель года-2005" наградила его дипломом "За большой вклад в развитие подрастающего поколения". Ветеран афганской войны, он с сослуживцами нередко выступает перед ребятами. "Мы все хотим, чтобы общество было здоровым, значит, должны прежде всего заботиться о детях, -рассказывает Рашид Фероевич. - Какие они вырастут, такой будет наша старость. Сейчас пока мы активны, мы многое можем сделать. Хочется, чтобы они были хорошо воспитаны и уважали старших, могли что-то значимое делать в своей сознательной жизни. Старикам-родителям и пенсия будет не нужна, если дети вырастут достойными, будут работать и уделять им должное внимание!".

Мероприятия в общественной деятельности Рашида Шамояна расписаны буквально по месяцам. Каждый квартал проводятся различные акции, например, по оказанию помощи инвалидам и ветеранам ВОВ, и такую работу ведут тимуровцы - ребята из секции по молодежной политике. Акции по озеленению микрорайона и сохранению экологии запланированы на весь год, а восстановление детских и спортивных площадок - на весенне-летний период. Также организуются соревнования между шестью школами округа, олимпиады по предметам - "чтобы поднять дух детей". 1 июня - День защиты детей и 1 сентября - День знаний - традиционные фирменные праздники, которые уже 6 лет проходят на территории торгового центра "Шамса" и превращаются в красочные общегородские мероприятия.

"Идея по организации детских праздников была моя, - рассказывает Рашид Фероевич. - Я позвонил своему другу - директору школы № 45. Мы создали рабочую группу и вместе в июне провели праздник День защиты детей. На асфальте возле торгового центра установили "ракушку", но не учли того, что будет так много гостей. И тогда не все смогли увидеть праздничное действо, постоянно подпрыгивали, чтобы увидеть выступающих в "ракушке". К осени мы уже подготовились основательно - построили сцену, постарались вовлечь в праздник всех, кто пришел к нам в этот день. Вот с тех пор мы и проводим такие торжества, но уже к нам присоединились практически все образовательные учреждения округа. Последние два года мы стали проводить такие праздники в городе Елизово".