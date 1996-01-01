"Мортэк" открывает Камчатку

ООО "Морская транспортно-экспедиторская компания "Мортэк" в марте отметило десятилетний юбилей. Эта компания известна каждому предпринимателю на полуострове, кто хотя бы раз в жизни отправлял или получал грузы морем. А те, кто это делает регулярно, могут оценить условия оформления документов и экспедирования грузов, которые созданы командой "Мортэка". Практически с ноля.

Сначала был кризис

В середине девяностых годов прошлого века Петропавловск-Камчатский морской торговый порт попал не в самую приятную рыночную ситуацию. Объективно попал, потому что Камчатка, так же, как и вся дальневосточная территория, оказалась в экономическом кризисе. Поток грузов на полуостров стремительно снижался. И если в лучшие времена порт обрабатывал до 4 млн тонн в год, то к этому времени грузооборот сократился до 400 тысяч. Главные морские ворота области - как индикатор экономической активности. Стагнация территории была налицо. Но жизнь на ней не могла остановиться, и предприятие, являющееся жизнеобеспечивающим, должно было искать выход из кризиса.

"Это был тяжелый период в жизни порта. Необходимо было реструктурировать предприятие, создавать холдинговую компанию, подразделения которой могли бы с большей самостоятельностью выстраивать бизнес и сохранять жизнеспособность порта, - рассказывает директор ООО "Мортэк" Сергей АХРОМЕЕВ. - В состав холдинга вошло и предприятие "Мортэк", образованное работниками отдела грузовой и коммерческой работы порта. Они перешли к нам работать. "Мортэк" начал выполнять функцию грузового отдела, по существу поднимая его с колен. Время диктовало жесткие условия - необходимо было в короткий срок привлечь и обеспечить прохождение потока грузов через порт, создать новые транспортные схемы, облегчив грузополучателям и грузоотправителям работу с грузами.

Мы изначально создали именно транспортно-экспедиторское предприятие, которое взяло на себя заключение договоров с участниками транспортного процесса: начиная от нашего порта, продолжая морскими перевозчиками, портами перевалки, железнодорожными и автомобильными транспортными компаниями. Эта схема должна была обеспечить клиентам возможность доставки грузов, не выезжая за пределы Камчатского полуострова. Только отработав эту схему и объяснив ее клиентам, мы могли рассчитывать на увеличение грузооборота, который оформлялся бы через нашу компанию", - говорит Сергей Николаевич.

Бизнес на доверии

Как вспоминают сегодня сотрудники компании, ее первоначальный штат состоял всего из шести человек, которые оформляли документы на отгрузку домашних вещей, отправляемых на материк. Необходимо было срочно нарабатывать партнерские связи, а это непросто, когда еще не сформировалась деловая репутация. Это был один из самых сложных периодов работы "Мортэка". Параллельно, и это тоже не самая простая задача, нужно было наладить схемы документооборота, финансового сопровождения, движения грузовых потоков, отчетности. Никаких программных продуктов, без которых сегодня трудно себе представить логистическую деятельность, на тот момент не было.

Одним из первых партнеров "Мортэка" стал Морцентр ТЭК (Москва), созданный ассоциацией российских портов. Заключение договора с Морцентром ТЭК сделало возможным отправку грузов со станций железных дорог России в железнодорожных контейнерах смешанным сообщением. Железнодорожникам нужно было предоставить гарантию сохранности и возвратности контейнеров в кратчайшие сроки. Нужно было зарекомендовать себя надежной компанией, которая способна компенсировать любые потери. На сегодняшний день основным партнером "Мортэка" со стороны железной дороги стала компания "ТрансКонтейнер" в лице ее дальневосточного отделения.

При этом, если за сохранность имущества дороги отвечает сам "Мортэк", то по имуществу граждан, перевозимому в контейнерах, был заключен договор страхования с Дальневосточным железнодорожным открытым акционерным страховым обществом ДальЖАСО.

И если на первых порах камчадалы работали в партнерстве с тремя компаниями, работающими в транспортном бизнесе, то сегодня их уже десятки. Логистический бизнес развивается динамично, на рынок приходят новые компании, и "Мортэк" активно идет на контакт с ними, выстраивая новые транспортные цепочки.

Клиенты не видят этой работы, и, собственно, им ни к чему вникать в тонкости пути движения груза, их задача - выбрать подходящий тариф, оформить документы и оплатить доставку. На самой Камчатке им даже не обязательно приезжать в порт для получения груза, привлекать свой автомобильный транспорт. У "Мортэка" отлажена система центровывоза. Груз до склада или предприятия доставят машины партнеров. Наиболее тесные деловые отношения здесь с автотранспортными компаниями ООО "Автоагентство НАВИ", ЗАО "Старкам".

Во время нашего разговора у причальной стенки порта под разгрузкой стоял теплоход "Виктория". "Вы обратили внимание, что в офисе ни одного посетителя?" - не без гордости задают вопрос мои собеседники. - А в иные времена, когда приходил теплоход, здесь протолкнуться негде было. Вот это один из наглядных примеров сегодняшней организации транспортного процесса".

Досье Основные партнеры ООО "Мортэк": ОАО "Петропавловск-Камчатский морской торговый порт", ОАО "Дальневосточное морское пароходство", ОАО "Сахалинское морское пароходство", ОАО "Ванинской морской торговый порт", ООО "Владивостокский контейнерный терминал", ЗАО МАК "Трансфес" - Генеральный агент ОАО "ДВМП", ЗАО "Камчатские линии", ЗАО "Трансэк Групп" Территориальное отделение Центра по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер" - Филиал ОАО "РЖД" на ДВЖД, ООО "Трансфес-Камчатка", ООО "Камчатрефтранс", ООО "Автоагентство НАВИ".

О пользе конкуренции

Какое-то время камчатские грузы шли только через порт Владивосток. И это монопольное положение единственной линии, в которой были задействованы суда Дальневосточного морского пароходства, вело к стремительному росту цен. Стабилизировать ситуацию и предотвратить повышение тарифов помогло открытие второй - сахалинской линии, которая была образована между портами Петропавловск-Камчатский и Ванино судами Сахалинского морского пароходства. Проведя ряд переговоров и встреч с новыми партнерами, "Мортэк" заключил договоры, обеспечившие бесперебойный, своевременный прием/перевозку контейнеров (грузов), принял на себя функции агента по начислению и взиманию платежей участников перевозки с грузополучателей при получении груза в порту Петропавловск-Камчатский. Договоры также базируются на высоком доверии, и "Мортэк" его оправдывает.

Результаты такого сотрудничества камчадалы почувствовали достаточно быстро. У них появился выбор - если не "горит" (периодичность работы линии раз в две недели), то отправлять 20-футовые контейнеры на пять тысяч рублей дешевле. Более оперативная доставка, но соответственно и дороже осуществляется через владивостокское направление, на котором регулярно работают три судна.

"Мы считаем, что таким образом мы вносим свой вклад не только в облегчение условий ведения бизнеса на Камчатке, но и влияем на снижение повседневных расходов жителей полуострова, - говорит Сергей Ахромеев. - Ведь в цене любого товара, а в области практически все завозное, значительную часть занимают именно затраты на транспортировку. Конечно, мы не можем повлиять на тарифы наших партнеров, они постоянно растут, но в той части, где мы можем хоть как-то сократить транспортные издержки, мы это делаем".

Технологии он-лайн

В 2003 году "Мортэк" заключил договор с Дальневосточным центром по автоматизации систем управления и установил у себя программу АРМ таксировщик, которая позволила компании производить оперативный расчет железнодорожных платежей и отслеживать движение грузов по железной дороге в режиме реального времени. "Благодаря автоматизации, отправляя грузы в контейнерах, мы сразу взимаем с отправителей железнодорожный тариф, - рассказывает коммерческий директор "Мортэка" Валентин НИТЧЕНКО. - Таким образом, облегчаем клиентам условия отправки. Получая грузы на станциях железной дороги России, они оплачивают только грузовые работы и забирают груз. Совместно с Владивостокским контейнерным терминалом, ООО "Трансэк Групп", Петропавловск-Камчатским портом мы довели до автоматизма систему передачи данных по судам, входящим и выходящим из портов Владивосток и Петропавловск. Кроме того, мы работаем в одной программе с компанией МАК "Трансфес", которая является агентом ДВМП, позволяющей обеспечить контроль и ведение статистического учета по использованию контейнеров оперативного парка ОАО "ДВМП", по территории порта и области. Собственники контейнеров ежедневно могут получать информацию о всех перемещениях контейнеров: в каком статусе - груженый или порожний, вывезен под разгрузку либо принят на территорию порта".

Сами грузоотправители и грузополучатели, зная номер своих контейнеров, могут увидеть движение груза на интернет-странице Петропавловского морского торгового порта.

Грузовая база

Среднетоннажные контейнеры с домашними вещами граждан - вот основной груз, который уходит с Камчатки на материк. Казалось бы, основной поток уезжающих с полуострова закончился в конце прошлого столетия. Однако, как утверждают специалисты "Мортэка", и сегодня объем таких грузов растет. И в основном грузоотправителями становятся военнослужащие, части которых сокращаются или переводятся в другие регионы России.

Значительные объемы работы компания смогла получить, заключив государственные контракты с Управлением Тихоокеанского флота, Северо-Восточным пограничным управлением береговой охраны ФСБ России, Главным Управлением МЧС России по Камчатской области, управлением Спецперевозок МВД России.

Для этих клиентов важным подспорьем стало то, что "Мортэк" многие работы выполняет как кредитные перевозки. Как платят военные, известно - получить деньги за выполненную работу бывает тяжело. Но компания идет на эти издержки, поскольку грузы движутся по сложной цепочке перевозчиков, обеспечить их своевременное прохождение может только своевременная оплата услуг.