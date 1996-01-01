Куда уехал лес

Традиционно одним из самых крупных импортеров российского леса являлась Япония. В России примерно в 25 раз больше запасов леса, чем в Стране восходящего солнца. Первые отгрузки круглого леса в Японию начались около 100 лет назад, еще в царской России. Тогда бревна связывались в огромные плоты и буксировались по морю в японские порты. Еще совсем недавно японский рынок лидировал в поставках российского леса через порты Дальнего Востока как по объемам, так и по ценовому уровню. Последние 5 лет серьезным конкурентом японскому рынку стал Китай. "Лесными" проблемами с нами поделился с Игорь ЛИТВИНОВ, директор по маркетингу ООО "Океанинтербизнес".

Потребность японского рынка в древесине составляет почти 33-35 млн куб. м в год. Из них на долю собственной заготовки приходится 13-15 млн куб. м в год. Ежегодная потребность в импорте круглого леса составляет почти 11 млн куб. м. В Японии ежегодно строится около 1,2 млн новых домов, что является доминирующим фактором спроса на древесину и сопутствующие материалы лесоперерабатывающей промышленности. Российский лес занимает первое место в поставках круглого леса на рынок страны, обеспечивая 4,8-5,8 млн куб. м в год, плюс 950 тыс. куб. м пиломатериалов. Для сравнения: круглый североамериканский лес составляет 3,4 млн куб. м в год, круглый лес из стран ЮВА - 1,3 млн куб. м в год. По сравнению с 2004 г. в прошлом году понии произошло существенное снижение импортируемых объемов круглого леса - на 1,2 млн куб. м. По структуре поставляемой лесопродукции основными породами являются лиственница (2,57 млн куб. м), сосна (1,21 млн куб. м) и ель (643 тыс. куб. м).

В свою очередь активно растущая экономика Китая требует все большего объема древесины. Беспорядочная и неконтролируемая вырубка леса в стране в период экономического подъема 70-80-х гг. привела к тому, что в КНР практически не осталось зрелых лесов, стали возникать экологические катаклизмы - наступающие на Пекин пустынные пески, участившиеся пылевые бури, которые затрагивают в последние годы и Приморье. Поэтому начиная с 1994 г. в Китае официально запрещена вырубка лесов на большей части страны, и экономика стала ориентироваться на импорт лесоматериалов.

Досье Годовые объемы потребления лесопродукции отраслями КНР: отрасль промышленности, занимающаяся строительством и отделкой зданий, - 40 млн куб. м леса, мебельная промышленность - 50 млн куб. м, производство бумаги - 60 млн куб. м (или 22%, 28% и 38% соответственно от общего потребления). 25 млн. кубометров древесины используется в сельскохозяйственном и ирригационном строительстве (12% от общего объема).

Уже в 2001 г. импорт КНР российского леса превысил импорт Японии и составил 8 млн куб. м (против 5,5 млн куб. м японского импорта). За 2002 г. он удвоился и составил 14,5 млн куб. м! В 2005 г. импорт составил уже 17 млн куб. м (115,9% прироста к 2004 г.). В настоящее время в китайском импорте круглого хвойного леса российский лес занимает 99,1%. Импорт пиломатериалов из России за 2005 г. - 893 тыс. куб. м (146,6% прироста к 2004 г.). Примечательно, что 78% всего объема импортируется через железнодорожные переходы Забайкальск (45%) и Гродеково (33%), и лишь 22% поставляется морским путем из портов ДВ.

Рост импорта Китаем необработанной древесины сопровождался наращиванием экспорта фанеры. Если еще в 1995 г. КНР был ее импортером (2 млн куб. м в год), то в 2001 г. экспорт фанеры составил 1 млн куб. м в год! Причем КНР поставляет фанеру в 162 страны мира, в то время как другой ее крупнейший экспортер - Малайзия - только в 75 стран. По мнению экспертов, КНР удалось сделать такой прорыв на рынке фанеры прежде всего за счет выбранной стратегии производства, скрытых резервов и гибкой торговой политики.

Издержки китайских производителей, использующих, как правило, устаревшие технологии и б/у оборудование, компенсируются относительно дешевой и высококвалифицированной рабочей силой. Большинство фабрик в Китае начинает свое существование как государственные предприятия, или с весомой долей участия государства. Это позволяет лесоперерабатывающим предприятиям использовать государственные средства в виде либо льготного денежного займа у государственных банков, либо получения других значительных льготных условий от местных органов самоуправления, которые преследуют главный интерес - создание рабочих мест на своей территории.

Что касается проводимой Китаем торговой политики, то приведем только один пример: в ноябре 2004 г. комиссия Евросоюза ввела антидемпинговые пошлины на импорт из КНР фанеры из породы окоме (разновидность твердолиственной породы, заготавливаемой в Новой Зеландии). Ответ от Китая последовал незамедлительно - был сокращен объем поставок фанеры из данной породы и увеличен объем поставок фанеры из других пород твердолиственной древесины (Bintangor, Calophyllum). В результате с января по май 2005 г. объем поставок фанеры из КНР только трем основным странам ЕС (Великобритания, Бельгия, Германия) увеличился на 110%, 253% и 234% соответственно.

У нас в России, к сожалению, производитель поставлен совершенно в иные экономические условия. Он, как правило, предоставлен сам себе из-за отсутствия у государства продуманной производственной стратегии и реальной поддержки отечественных компаний.

Россия по уши в конкурентах

По оценке специалистов, общий импорт российских лесоматериалов в Японию возрастет в 2006 году до 5,2 млн куб. м (на 7,7% в сравнении с 2005 г.). Произойдут изменения в структуре импорта, и прежде всего из-за ожидаемого спада в импорте сосны до 50-100 тыс куб. м. Причина здесь экономическая. При существующих ценах на сосну $110-114 за кубометр на базе CFR порт Японии, японские лесопильные производства, потребляющие ее в качестве сырья, терпят убытки. Закон рынка, гласящий "увеличение затрат вызывает увеличение цены", в данном случае не работает, так как внутренний рынок Японии не готов принять более высокие цены на готовую продукцию. Ей составляет конкуренцию присутствующая на японском рынке в избытке более дешевая продукция совместных российско-японских компаний. Следствием такого расклада является сокращение в Японии лесопильных производств. В то же время многие японские производители планируют использование леса собственной заготовки, что обусловлено как ростом цен на импортное сырье, так и зрелостью отечественных лесов, посаженных сразу после окончания Второй мировой войны в районах северной части о. Хонсю, на о. Хоккайдо.

Однако, как прогнозируют специалисты, уровень поставок пиломатериалов из России в Японию увеличится лишь незначительно. Во первых, серьезную конкуренцию им составляют пиломатериалы из стран Европы. Европейских производителей отличает более высокое качество и стабильность поставок. Кроме того, конкуренцию российским производителям составляют и российско-японские СП, расположенные на территории России, в первую очередь СП "ТМ Байкал" и СП "Игирма Тайрику", расположенные на территории Иркутской области. Последние, по мнению самих японских производителей, используют в качестве выбранной производственной стратегии увеличение объема поставок готовой продукции, но недостаточно оценили емкость и сбалансированность японского рынка. В итоге возник дисбаланс, рынок оказался перенасыщен, из-за чего продукция данных предприятий продается по низким ценам. Японские производители потребляющие российские пиломатериалы и изготавливающие конечную продукцию, не в силах поднимать цены и влиять на внутренний рынок поставок. А в таких условиях нет экономического смысла увеличивать объем импорта полуфабрикатов.

Что касается Китая, то он может увеличить импорт леса в 2006 году до 20 млн куб. м. С учетом повышения уровня жизни в КНР ожидается, что к 2010 г. рост потребления древесины отраслями промышленности составит 3,2 млрд, что породит разрыв между спросом и предложением в 70 млн куб. м. Правительство КНР планирует создать посадки деловой древесины в 18 провинциях в течение ближайших 10 лет, чтобы к 2015 г. закрыть хотя бы 40% потребности Китая собственной древесиной.

Не по ГОСТу экспорт

Приказом ГТК № 186 от 21.12.2005 г. рассчитан и введен коэффициент для измерения объема круглого леса, отправляемого на экспорт. Этот показатель увеличивает объем фактического леса на объем коры, примерно на 10% от отправляемого объема. Данное постановление, как считают многие экспортеры ДВ, вышло в рамках необходимости "собрать" дополнительно 80 млрд руб. таможенных платежей в бюджет страны. Таким образом, экспортеры вынуждены платить экспортную пошлину за круглый лес и кору, вместе с которой он поставляется. Однако, как очевидно, за кору никто платить экспортеру не будет. Те же судовладельцы, понимая всю нелепость данного нововведения, не выставляют фрахт за эти дополнительные 10% объема.

В начале 2006 г. ведущие экспортеры, отправляющие круглый лес через порты Находки, Владивостока, Ванино направили официальные письма в Правительство РФ. Однако до настоящего времени реакции от чиновников нет.

Что касается пиломатериалов, то здесь таможенные органы на местном уровне пытаются "облегчить" работу экспортеров. Для производства пиломатериалов на экспорт еще в 1983 г. был принят ГОСТ 26002-83, где описан свод ТУ к размерам и сортности производимой продукции. Однако прошло уже 22 года с момента разработки данного ГОСТа, уже нет монополии на внешнюю торговлю, при которой госпроизводители могли диктовать свои условия иностранным покупателям. Начиная с 1994 г. рынок стал кардинально меняться в зависимости от рыночных условий. Заводы, выпускающие пиломатериалы для стран АТР, сегодня используют обязательные технические условия в дополнение к ГОСТу. Очень часто именно ТУ являются определяющими, а не ГОСТ. Правило здесь простое - хочешь производить и продавать пиломатериалы - производи ту продукцию и по тем ТУ, которые предъявляет заказчик.

Проблема заключается в том, что таможенные службы, внимательно изучив устаревший ГОСТ, нашли, что пиломатериалы должны иметь обязательный припуск по ширине, длине и толщине от 2 мм до 2,5 см. Руководствуясь данным ГОСТом, таможенники приходят на судно, замеряют размеры пиломатериала и сверяют с размерами, указанными в таможенной декларации. И вот оно: размеры в декларации меньше фактических ровно на данные припуски (по ширине - 2-3 мм; толщине - 2-3 мм, длине - 23 см). В итоге, по правилам таможенной службы, налицо контрабанда, занижение объемов! Все бы так, да вот только при этом не учитываются технические и коммерческие тонкости. Дело в том, что данные припуски носят чисто технологический характер - поставляемые пиломатериалы являются полуфабрикатами, из которых уже в Японии, Южной Корее впоследствии будет произведена конечная продукция. И припуски нужны не только для технически правильной распиловки, но и для гарантии того, что пиломатериал поступит в порты Японии в надлежащем виде.

К этим нормативным несообразностям стоит добавить и то, что у нас в России крайне несовершенна система транспортировки: нет специальных вагонов, производятся две перевалки леса в порту, из-за чего приходится осуществлять две перевалки при погрузке на судно. В результате увеличиваются механические повреждения, есть риск усушки пиломатериалов, и др. Поэтому наличие припусков для пиломатериалов-полуфабрикатов является обязательным техническим условием поставки в страны АТР.

Таможенные органы не учитывают, что никто из покупателей за данные припуски не платит - оплачивается "чистый" объем пилопродукции, без припусков. Железная дорога берет плату за доставку исходя из чистого объема, судовладельцы выставляют счет на оплату фрахта, исходя из чистого объема продукции. В итоге с 2006 г. экспортеры вынуждены платить таможенные сборы за дополнительный объем, что составляет примерно 8% дополнительных расходов.

В адрес ГТК в начале 2006 г. от ведущие экспортеры направили официальные письма-протесты с требованием отменить действия таможенных служб, не имеющие под собой юридическую основу. Сами экспортеры, не могут себе позволить спорить с таможней - по ТК таможенный инспектор имеет право возбудить в этом случае дело. В итоге судно будет арестовано, а пока будут идти разбирательства, оно будет стоять на простое, теряя $1,5 тыс. ежедневно только по себестоимости, не говоря уже об упущенном фрахте. Как считают российские экспортеры леса, эта проблема требует скорейшего разрешения.