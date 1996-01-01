Лучшие против лучших

В начале марта были официально подведены итоги полуфинального голосования во II краевой Премии "Компания года и Менеджер года в Приморском крае - 2005", которая была учреждена ИК "Золотой Рог" при поддержке администрации Приморского края и Клуба крупнейших налогоплательщиков и влиятельных граждан Приморья. И сегодня мы представляем четырех финалистов Премии в номинации "Компания года в Приморском крае - 2005": ОАО "Владхлеб", ОАО "Дальсвязь", ОАО "Находкинская БАМР" и ОАО "НТК".

Готовить информацию о компаниях-финалистах непросто. И тут дело даже не во вполне объективных трудностях получения информации об итогах их хозяйственной деятельности в 2005 г. - далеко не у всех компаний сегодня на руках есть аудиторская отчетность.

Гораздо сложнее и важнее в данном случае сохранить полную объективность, обеспечив компаниям-претендентам одинаковые условия, поскольку материалы Премии публикуются с одной целью - предоставить жителям Приморья достаточно информации для принятия самостоятельного решения, кто же достоин звания "Компания года".

Именно поэтому было решено полностью отказаться от какой-либо интерпретации информации о компаниях-финалистах и сделать акцент на чисто формальных показателях и официальных данных. Проанализировать их может практически каждый и уже на этой основе сделать самостоятельный выбор.

ОАО "Владхлеб"- крупнейший производитель хлебобулочных и кондитерских изделий в Приморском крае. Ассортимент выпускаемой продукции состоит более чем из 200 наименований. "Владхлеб" использует оборудование всемирно известных фирм Fritsch, Miwe, Winkler и является одним из лидеров в области автоматизации среди предприятий пищевой промышленности Приморского края. В настоящее время под контролем группы компаний "Владхлеб" находится одна из самых разветвленных розничных сетей на Дальнем Востоке.

В рейтинге крупнейших компаний Дальнего Востока по объемам реализации, составленном Рейтинговым агентством "Золотой Рог" по итогам 2004 г., ОАО "Владхлеб" заняло 196-ое место (по итогам 2003 г. - 227-е место), в рейтинге эффективности - 82-е место (по итогам 2003 г. - 46-ое место).

ОАО "Дальсвязь"предоставляет услуги связи в семи регионах Дальнего Востока - Приморском, Хабаровском краях, Сахалинской, Магаданской, Камчатской, Амурской и Еврейской автономной областях. Услугами компании пользуется более 1 320 тыс. абонентов: 197 927 юридических и 1 123 217 физических лиц. По данным компании, на долю Дальсвязи приходится 87% -рынка местной связи, 72% - доступа в Интернет, 4% - сотовой связи. Международное рейтинговое агентство Fitch в 2005 г. присвоило Дальсвязи основной необеспеченный кредитный рейтинг "B" с прогнозом "стабильный", а рейтинговое агентство Standard&Poor's присвоило рейтинг корпоративного управления на уровне 4+ /4,8 (по 10-балльной шкале) с прогнозом "развивающийся".

В рейтинге крупнейших компаний Дальнего Востока по объемам реализации, составленном РА "Золотой Рог" по итогам 2004 г., Дальсвязь заняла 9-е место, в рейтинге эффективности -28-е место, в рейтинге компании по рыночной стоимости на 01.11.05 г. - 6-е место. На 1 марта 2006 г. капитализация Дальсвязи составила $440 млн (на 1.06.2005 г. - $164 млн).

ОАО "Новая телефонная компания"(НТК) специализируется на оказании услуг в четырех направлениях телекоммуникационных услуг - сотовая связь стандарта GSM 900/1800, местная телефонная связь, доступ в Интернет и IP-телефония. В настоящее время по количеству абонентов НТК входит в десятку крупнейших сотовых компаний РФ, обслуживая более 400 тыс. абонентов. В 2003-2005 гг. выручка компании выросла в 2,5 раза, закрепив за НТК статус самой быстрорастущей дальневосточной компании, входящей в TOP-100 по величине выручки от реализации.

В рейтинге крупнейших компаний Дальнего Востока по объемам реализации, составленном РА "Золотой Рог" по итогам 2004 г., НТК заняла 46-е место (по итогам 2003 г. - 58-е место), в рейтинге эффективности - 5-е место (2003 г. - 1-е место).

ОАО "Находкинская база активного морского рыболовства"(НБАМР) - крупнейшее рыбодобывающее предприятие Приморского края и Дальнего Востока. В настоящее время является одной из наиболее динамично развивающихся компаний Дальнего Востока. За последние три года выручка выросла в 1,5 раза, при этом чистая прибыль компании возросла с 3,3 млн руб. в 2003 г. до 753 млн руб. по итогам 9 мес. 2005 г.

В рейтинге крупнейших компаний Дальнего Востока по объемам реализации, составленном РА "Золотой Рог" по итогам 2004 г., НБАМР заняла 29-е место (по итогам 2003 г. - 36-е место), в рейтинге эффективности - 4-е место (по итогам 2003 г. - 77-е место).