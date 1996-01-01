Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Законодательство запрещает дотационным субъектам вкладываться в ГРР
- Пик добычи золота в Магаданской области пришелся на 40-е годы прошлого столетия, когда уровень добычи составлял более 70 т в год, в течение 50-70-х годов держался на уровне 40-50 т, а затем начал постепенно сокращаться в связи с истощением минерально-сырьевой базы россыпных месторождений. В середине 90-х падение добычи удалось остановить и довести до 30-33 т в год за счет проведения широкомасштабных геологоразведочных работ на рудное золото и ввода в эксплуатацию ряда золоторудных и золото-серебряных месторождений (включая "Кубаку", "Джульетту", "Школьное"). Однако в дальнейшие годы этот успех не был закреплен из-за сокращения финансов на ГРР. Падение продолжилось и в 2005 году достигло 23 т, из них объемы добычи золота из практически истощенных россыпей составили около 50% всей добычи.
При добыче золота в Магаданской области в последние годы 22-23 т, прирост запасов составляет около 12 т, то есть восполнение запасов составило всего 56%. На сегодня в нераспределенном фонде недр не осталось значимых по масштабам коренных объектов. Практически весь фонд разведанных запасов коренного золота - 95% - уже передан в недропользование, а обеспеченность разведанными запасами большей части действующих горнодобывающих предприятий не превышает двух лет. 86% прогнозных ресурсов в области связано с коренными месторождениями золота, и лишь 14% - с россыпными.
Федеральное агентство требует от нас поисков крупных объектов, уровня "Наталкинского" (1,5-2 тыс. т золота). Но с нашей точки зрения, учитывая моноресурсность Магаданской области, нужно заниматься и поисками пусть небольших, но богатых месторождений, которые можно быстро вовлекать в освоение и поддерживать действующий уровень добычи, давать работу небольшим артелям и обеспечивать занятость населения.
По программе ГРР в области намечено ежегодно вводить в поисковую стадию, а также передавать в лицензирование 2-3 новых перспективных площади. За счет федерального бюджета закрываются первичные риски при поисках, а разведка месторождений на подготовленных площадях проводится исключительно за счет средств недропользователей. Ассигнования на эти цели растут, так, если в 2004 г. из федерального бюджета на ГРР территории было выделено 230 млн руб., то на 2006 г. приняты наши предложения по финансированию этих работ уже на 580 млн руб. Даже если в итоге будет получено 450-500 млн руб., это фактически в 2 раза больше прошлогоднего.
В россыпной золотодобыче работают 187 малых предприятий, размещенных по всей территории области. Поэтому сохранение уровня золотодобычи из россыпных месторождений имеет превалирующее социальное значение, так как она является в целом для территории градообразующей отраслью и, кроме того, позволит сохранить достигнутый уровень золотодобычи в области до начала эксплуатации большеобъемных золоторудных месторождений, избежать увеличения дефицита бюджета. Ситуация осложняется тем, что более 50% предприятий работает на грани рентабельности из-за крайнего истощения минерально-сырьевой базы (среднее содержание - 0,8 г/куб. м). В то же время потеря одного рабочего места в горнодобывающей отрасли влечет за собой потерю 10-15 обслуживающих его рабочих мест.
Ситуация такова, что законодательство запрещает дотационным субъектам финансировать из средств собственного бюджета геологоразведочные работы. Магаданская область, хоть и является крупнейшей по добыче золота, остается дотационной. Поэтому мы добились от Москвы разрешения выделять пусть небольшие деньги на территориальные программы.
Наша основная задача - стимулировать приход инвесторов на ГРР. Приток инвестиций частного капитала напрямую связан с увеличением финансирования поисковой стадии работ за счет федерального и областного бюджетов. Cамую рискованную - поисковую часть работ мы ведем за счет федеральных средств. Когда появляются признаки прогнозирования месторождения, выставляем объект на аукцион. Основными инвесторами ГРР в области являются три компании: "Омолонская" и "Осмукчанская" (примерно 8% от стоимости добытого металла вкладывает в разведку) и "Рудник им. Матросова" (самые крупные инвестиции в ГРР). В 2005 г. недропользователи совокупно вложили в ГРР примерно 1,5 млрд руб.
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- Резидент СПВ построил на Камчатке мусороперерабатывающий комплекс
- Законопроект о любительской рыбалке сегодня готов на 90%
- В Якутии бизнес по добыче и продаже бивней мамонта выведут из тени
- На площадке Амурского ГПЗ установлен один из крупнейших кранов в мире
- В Корее решается вопрос, который напрямую затронет Приморье
- От дешевого топлива держитесь подальше
- Инвестиции и инновации стали ключевыми темами Российско-Корейского бизнес-форума
- В Якутске открыли Международную конференцию "Города и люди"
- Придется соображать на троих
- "Пингвин" свяжет Вакканай и Корсаков в конце июля
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством