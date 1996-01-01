Законодательство запрещает дотационным субъектам вкладываться в ГРР

- Пик добычи золота в Магаданской области пришелся на 40-е годы прошлого столетия, когда уровень добычи составлял более 70 т в год, в течение 50-70-х годов держался на уровне 40-50 т, а затем начал постепенно сокращаться в связи с истощением минерально-сырьевой базы россыпных месторождений. В середине 90-х падение добычи удалось остановить и довести до 30-33 т в год за счет проведения широкомасштабных геологоразведочных работ на рудное золото и ввода в эксплуатацию ряда золоторудных и золото-серебряных месторождений (включая "Кубаку", "Джульетту", "Школьное"). Однако в дальнейшие годы этот успех не был закреплен из-за сокращения финансов на ГРР. Падение продолжилось и в 2005 году достигло 23 т, из них объемы добычи золота из практически истощенных россыпей составили около 50% всей добычи.

При добыче золота в Магаданской области в последние годы 22-23 т, прирост запасов составляет около 12 т, то есть восполнение запасов составило всего 56%. На сегодня в нераспределенном фонде недр не осталось значимых по масштабам коренных объектов. Практически весь фонд разведанных запасов коренного золота - 95% - уже передан в недропользование, а обеспеченность разведанными запасами большей части действующих горнодобывающих предприятий не превышает двух лет. 86% прогнозных ресурсов в области связано с коренными месторождениями золота, и лишь 14% - с россыпными.

Федеральное агентство требует от нас поисков крупных объектов, уровня "Наталкинского" (1,5-2 тыс. т золота). Но с нашей точки зрения, учитывая моноресурсность Магаданской области, нужно заниматься и поисками пусть небольших, но богатых месторождений, которые можно быстро вовлекать в освоение и поддерживать действующий уровень добычи, давать работу небольшим артелям и обеспечивать занятость населения.

По программе ГРР в области намечено ежегодно вводить в поисковую стадию, а также передавать в лицензирование 2-3 новых перспективных площади. За счет федерального бюджета закрываются первичные риски при поисках, а разведка месторождений на подготовленных площадях проводится исключительно за счет средств недропользователей. Ассигнования на эти цели растут, так, если в 2004 г. из федерального бюджета на ГРР территории было выделено 230 млн руб., то на 2006 г. приняты наши предложения по финансированию этих работ уже на 580 млн руб. Даже если в итоге будет получено 450-500 млн руб., это фактически в 2 раза больше прошлогоднего.

В россыпной золотодобыче работают 187 малых предприятий, размещенных по всей территории области. Поэтому сохранение уровня золотодобычи из россыпных месторождений имеет превалирующее социальное значение, так как она является в целом для территории градообразующей отраслью и, кроме того, позволит сохранить достигнутый уровень золотодобычи в области до начала эксплуатации большеобъемных золоторудных месторождений, избежать увеличения дефицита бюджета. Ситуация осложняется тем, что более 50% предприятий работает на грани рентабельности из-за крайнего истощения минерально-сырьевой базы (среднее содержание - 0,8 г/куб. м). В то же время потеря одного рабочего места в горнодобывающей отрасли влечет за собой потерю 10-15 обслуживающих его рабочих мест.

Ситуация такова, что законодательство запрещает дотационным субъектам финансировать из средств собственного бюджета геологоразведочные работы. Магаданская область, хоть и является крупнейшей по добыче золота, остается дотационной. Поэтому мы добились от Москвы разрешения выделять пусть небольшие деньги на территориальные программы.

Наша основная задача - стимулировать приход инвесторов на ГРР. Приток инвестиций частного капитала напрямую связан с увеличением финансирования поисковой стадии работ за счет федерального и областного бюджетов. Cамую рискованную - поисковую часть работ мы ведем за счет федеральных средств. Когда появляются признаки прогнозирования месторождения, выставляем объект на аукцион. Основными инвесторами ГРР в области являются три компании: "Омолонская" и "Осмукчанская" (примерно 8% от стоимости добытого металла вкладывает в разведку) и "Рудник им. Матросова" (самые крупные инвестиции в ГРР). В 2005 г. недропользователи совокупно вложили в ГРР примерно 1,5 млрд руб.