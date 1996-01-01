Необходимо в ближайшее время сменить модель привлечения инвестиций

- Минерально-сырьевой комплекс (МСК) России стоит на пороге больших и драматичных перемен, несмотря на то, что ценовая конъюнктура внешних рынков в сочетании с позитивными внутренними факторами создали определенную иллюзию благополучия в этом секторе экономики.

На самом деле перспективы развития МСК в ближайшие годы будут определяться решением целого ряда базовых проблем, включая формирование действенной системы недропользования, развитие ресурсной базы, изменение структуры комплекса, демонополизацию, приток реальных инвестиций, создание подходов к реализации новых проектов, изменение структуры капитала компаний. При этом уровень цен на сырье может лишь способствовать или препятствовать решению данных проблем.

Анализ роли государства в МСК страны в последние 15 лет показывает, что система госуправления и регулирования в сфере недропользования слишком сложна, а роль регионов сведена на нет. Отсутствие эффективной системы государственного регулирования в отраслях горной промышленности, в формировании инвестиционного климата, в регулировании процессов недропользования в целом способствует обострению проблем экономической и национальной безопасности в ближайшем будущем.

Необходимо прямое государственное участие в новых масштабных проектах. Должна применяться новая модель привлечения инвестиций, суть которой в следующем: российские ресурсы, технологии, оборудование, сервис, специалисты + иностранный капитал. В настоящее время механизм таков: российские ресурсы и капитал + иностранный сервис, технологии, специалисты.

В структуре собственности в МСК чрезвычайно велика доля личного капитала, что чревато рисками для экономики. Необходимо, как это принято во всем мире, привлечь в активы добывающих компаний публичный капитал, принадлежащий социальноориентированным институциональным инвесторам - пенсионным, страховым, паевым, банковским, региональным фондам.