Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Необходимо в ближайшее время сменить модель привлечения инвестиций
- Минерально-сырьевой комплекс (МСК) России стоит на пороге больших и драматичных перемен, несмотря на то, что ценовая конъюнктура внешних рынков в сочетании с позитивными внутренними факторами создали определенную иллюзию благополучия в этом секторе экономики.
На самом деле перспективы развития МСК в ближайшие годы будут определяться решением целого ряда базовых проблем, включая формирование действенной системы недропользования, развитие ресурсной базы, изменение структуры комплекса, демонополизацию, приток реальных инвестиций, создание подходов к реализации новых проектов, изменение структуры капитала компаний. При этом уровень цен на сырье может лишь способствовать или препятствовать решению данных проблем.
Анализ роли государства в МСК страны в последние 15 лет показывает, что система госуправления и регулирования в сфере недропользования слишком сложна, а роль регионов сведена на нет. Отсутствие эффективной системы государственного регулирования в отраслях горной промышленности, в формировании инвестиционного климата, в регулировании процессов недропользования в целом способствует обострению проблем экономической и национальной безопасности в ближайшем будущем.
Необходимо прямое государственное участие в новых масштабных проектах. Должна применяться новая модель привлечения инвестиций, суть которой в следующем: российские ресурсы, технологии, оборудование, сервис, специалисты + иностранный капитал. В настоящее время механизм таков: российские ресурсы и капитал + иностранный сервис, технологии, специалисты.
В структуре собственности в МСК чрезвычайно велика доля личного капитала, что чревато рисками для экономики. Необходимо, как это принято во всем мире, привлечь в активы добывающих компаний публичный капитал, принадлежащий социальноориентированным институциональным инвесторам - пенсионным, страховым, паевым, банковским, региональным фондам.
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- От дешевого топлива держитесь подальше
- Инвестиции и инновации стали ключевыми темами Российско-Корейского бизнес-форума
- В Якутске открыли Международную конференцию "Города и люди"
- Придется соображать на троих
- "Пингвин" свяжет Вакканай и Корсаков в конце июля
- В аэропорту Южно-Сахалинска начали возводить новый аэровокзальный комплекс
- B2B-клиенты Tele2 в Приморье примерят тарифы новых размеров
- Сбербанк уполномочен профинансировать
- За ходом "Золотого фестиваля" на Колыме можно будет следить в прямом эфире
- Кадры для промышленности
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы