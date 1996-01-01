Продолжение банкета

На конгресс рестораторов и отельеров, который проходит во ВГУЭСе, приглашены специалисты HoReCa. Организаторы предлагают пять направлений обучения. Среди них два совершенно новых: это полноценная программа для бариста по стандартам SCAE, которую будет проводить чемпионка России 2004 г. Ольга МЕЛИК-КАРАКОЗОВА.

Второй сенсацией станут мастер-классы от Российской ассоциации сомелье. По словам членов ассоциации, это направление очень слабо представлено в регионе, а профессиональных сомелье можно пересчитать по пальцам.

Уроки управления качеством сервиса дает ведущая - Юлия КАПИТАНЧУК, представляющая Консалтинг - Центр "ШАГ" (Москва). Тренинг по управлению гостиницами ведет Елена ЛЯМКИНА, тренер по персоналу ГК "Космос", Москва.

Кстати, по сравнению с 1-м Дальневосточным конгрессом рестораторов и отельеров, проходившем в прошлом году, нынешнее мероприятие отличается большим размахом. Две трети из 300 участников - иногородние. Владельцы ресторанов прибыли во Владивосток вместе со своими администраторами из Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Биробиджана, Улан-Удэ, Благовещенска.