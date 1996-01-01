Догадка, основанная на скрупулезном расчете

В обществе периодически возникает мода на ту или иную специальность. Временами все хотят стать то юристами, то экономистами, а теперь вот - мерчендайзерами (специалист продвижения продукции в розничных сетях торговли) и аудиторами. Но мода проходит, а потребности в нужных специалистах остаются.

Еще у многих на памяти те времена, когда под рукой у каждого строительного начальника в России всегда был свой сметчик, этакая Марья-искусница, которая всегда присутствовала на совещаниях, и руководство чутко прислушивалось к ее мнению.

А ныне ни один строительный вуз России не выпускает сметчиков, хотя специалисты этого профиля по-прежнему весьма востребованы. Судя по объявлениям, работодатели предлагают им месячное жалованье от $ 300 до $ 2000 (для Москвы). Растет потребность в сметчиках и в Приморском крае. Еще недавно, в 1990-е гг. серьезный ущерб этому профессиональному сообществу нанес период так называемых свободных договорных цен, когда считалось, что два начальника за накрытым столом всегда могут решить, что стоит дом построить. Именно тогда большинство проектных и подрядных организаций остались без сметчиков - опытные специалисты ушли на пенсию, а новых не подготовили.

Но выяснилось, что сметчики все же нужны. Опомнились, что в основу определения стоимости объекта обязательно должна быть положена смета, а сметчик - единственный человек, который может дать компетентное заключение о реальной стоимости строительства объекта. Причем если объект небольшой, то первое, что начинают рассматривать потенциальные подрядчики, отнюдь не техническая документация, а смета. По ней все ясно, что предстоит сделать.

Однако сегодня работа сметчика сильно изменилась по сравнению с тем, что он делал лет 20 тому назад.

Принцип остался прежним, хотя работа сильно усложнилась: в советские времена цены были фиксированными, а теперь смету приходится составлять не один раз, учитывая текущий уровень цен, их изменения на момент договора, условия оплаты за выполненные работы и т.д. Сметчику пришлось освоить компьютер, поскольку появились программы, созданные специально для него. В Приморском крае, например, наибольшее распространение получила сметная программа "ГРАНД-Смета".

Однако самая тяжелая часть работы сметчика - это определение объемов строительных работ. Надо уметь внимательно читать чертежи и определять, к примеру, какие расходы желательно отнести к стоимости подготовки строительства, а какие могут быть учтены на других этапах. Собственно, теперь сметчика правильнее называть "специалистом по ценообразованию и стоимостному инжинирингу".

Сейчас появилось много вариантов составления строительной сметы: можно выбрать разные методы определения стоимости, поторговаться о каких-то индексах и коэффициентах, дифференцированно подойти к определению условий производства работ. Такого раньше не было. А теперь подрядчик с заказчиком сами выбирают приемлемую для обеих сторон схему, из которой и складывается сметная стоимость.

Для сметчика-эрудита, безусловно, наступили хорошие времена: работать стало и сложнее, и легче одновременно - ему есть из чего выбирать.

Как правило, у сметчиков есть своя специализация. В крупных проектных организациях всегда были сметчики по разным строительным направлениям: общестроительным, электротехническим, санитарно-техническим работам. Понятно, что настоящими профессионалами становятся те, кто специализируется на чем-то конкретно. Притом что каждому сметчику, безусловно, надо знать технологию производства работ, уметь читать чертежи и многое другое. В идеале сметчик должен быть узким специалистом.

Но есть и другая сторона медали. Сейчас появились небольшие строительные фирмы, которые выполняют очень разные работы. В них востребован сметчик с большим кругозором: специализация не исключает работу сметчика и в более широком плане.

Какое же базовое образование важнее для будущего сметчика: строительное или экономическое? Опытные специалисты утверждают, что ему лучше иметь высшее техническое образование. И желательно - строительное. Оно - ключ ко всему. Без технического образования кандидату в сметчики понадобится больше усилий, чтобы войти в профессию.

От личных качеств сметчика часто зависит успех компании. Очень важны стремление к профессиональному росту, дотошность, внимательность.

Как правило, сметчик - женская профессия. Вероятно, для женщины более органична ежедневная скрупулезная работа, чем для нетерпеливого сильного пола.

Каковы же критерии оценки работы сметчика?

При строительстве постоянно возникает проблема непредвиденных затрат. Задача сметчика сводится к тому, чтобы их было как можно меньше. То есть, основной критерий его работы состоит в том, удалось уложиться в сметную стоимость или нет. Важно и другое - проявились ли на объекте какие-нибудь дополнительные работы, которые сметчик, составляя смету, "проморгал".

Конечно, стройка не аптека. Составить идеальную смету невозможно, но мастер сметного дела должен стремиться к лучшему результату даже в том случае, если такого решения в принципе не может быть. Именно тогда и получается хорошая смета.

Американцы довольно точно определили смысл профессии сметчика: "гениальная догадка, основанная на скрупулезном расчете".

Сегодня из-за того, что российский стройкомплекс перешел на новую базу, потеряли актуальность старые укрупненные нормы и расценки, объекты-аналоги. Поэтому специалисту сметного дела помимо технических знаний и опыта часто приходится полагаться на интуицию. Все это в комплексе позволяет максимально точно определить стоимость объекта.

И еще одно очень важное замечание. Возможно, ни одна из строительных специальностей не требует знания такого количества документов (десятков тысяч нормативов!), как у сметчиков. Удержать их в голове просто невозможно. Поэтому настоящий профессионал обязательно должен иметь специализированную справочную систему. Лучше всего - это "Стройтехнолог", "Стройэксперт". Они сертифицированы, и ошибок при их использовании быть не должно.

Для начинающих дадим еще один совет: сметчик должен уметь пользоваться коллективным опытом. Если ему надо что-либо уточнить, то надо открыть в своем компьютере электронную библиотеку сметчика "ГРАНД-СтроИнфо" или позвонить своим опытным коллегам, а если нет знакомых, звоните в "Справочную службу сметчиков"- (4232) 43-33-03 , там вам всегда постараются помочь.*

Примечание:

*В данном материале частично использована информация из газеты "Информационные технологии в строительстве". Автор - преподаватель Академии повышения квалификации строительных работников Наталья ЗАВАДСКАЯ.