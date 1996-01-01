Кто ищет, тот всегда найдет...

Преимущество устроиться на престижную работу имеют специалисты с высшим образованием и имеющим опыт практической деятельности.

Первое из появившихся в Хабаровске кадровое агентство "Бизнес персонал" работает на рынке труда вот уже более десяти лет. В данный момент в краевом центре насчитывается уже около пятнадцати таких предприятий. Однако, несмотря на их многочисленность, у каждого имеются свои отличия как по предмету специализации, так и по стилю работы. КА "Бизнес персонал" нашло свой сегмент на рынке труда в том, что подбирает работодателям высшее и среднее звено бизнеса. Как сегодня обстоят дела с кадровым наполнением этой ниши на рынке занятости?

О времена, о нравы

- Прошел тот период, когда об услугах кадровых агентств практически ничего не было известно, - рассказывает директор ООО "Бизнес персонал" Ольга ЖОЛНЕРОВИЧ. - Наши сотрудники сами искали заказчиков, обзванивали работодателей, ходили по офисным зданиям.

Сегодня многое изменилось. Прежде всего, сформировался рынок труда. Канули в Лету те времена, когда, допустим, на заполнение вакансии инженера-сметчика в агентство могло обратиться порядка восьмидесяти кандидатов. Сегодня требования работодателей более жесткие. Они готовы платить за подбор специалистов, но взамен предъявляют самые высокие требования.

Например, работодатель может написать в заявке, что потенциальный работник должен жить в 2-х кварталах от работы, его возраст - от 25 до 35 лет, опыт работы в определенной сфере не менее 3-х лет, ребенок должен быть не младше 5 лет. И кадровое агентство должно предоставить именно такого кандидата.

Тем самым работодатели ограждают себя от черновой работы по "просеиванию" соискателей, среди которых, как правило, встречается немало случайных людей. На это уходит много сил и времени. Зато в конечном итоге они получают пять-шесть кандидатов, полностью соответствующих их пожеланиям.

- Однако это не означает, что работодатель не может отойти от заявленных требований, - вносит поправку в общую схему финансовый директор ООО "Бизнес персонал" Наталья МУЗЫКО. - Например, минуя кандидата, предоставленного кадровым агентством, работодатель может принять соискателя другой квалификации или возраста по рекомендации. Поэтому предъявляемые жесткие требования относятся к "идеальному" кандидату, "готовому работнику", которого должно предоставить кадровое агентство. А то появляется такое мнение, что после 35 лет человеку устроиться на работу практически невозможно.

Чьи шансы выше?

Как и в любой конкурентной среде, шансы найти работу у соискателей значительно отличаются. Если в год кадровое агентство удовлетворяет около 600 кадровых заявок работодателей, то большая часть приходится на коммерческих директоров, специалистов в области продаж, IT-специалистов и работающих в области информационных технологий. За последний год значительно активизировался также поиск менеджеров по персоналу.

Во всех случаях работодатели высказывают в качестве обязательного требования опыт работы по специальности. Соответственно, кадровое агентство работает только с теми специалистами, которые имеют стаж практической деятельности.

Многое зависит от того, кем является кандидат - мужчиной или женщиной. Из женщин наиболее востребованы бухгалтеры в возрастной категории до 35 лет и главные бухгалтеры - до 45 лет, а также офис-менеджеры и секретари.

Что касается других наиболее востребованных вакансий - торговых представителей, директоров филиалов, коммерческих директоров, маркетологов, логистов, начальников отделов продаж, то на их местах работодатели хотят видеть мужчин. Дискриминация сказывается лишь в отношении мужчин-бухгалтеров, так как предпочтение в данном случае, как правило, отдается женщинам.

Огромную роль для работодателя играет высшее образование, наличие которого - обязательное требование к кандидату. В то же время сегодня абсолютно не востребованы экономисты и юристы. В год на эти специальности может появиться всего 2-3 заявки. В лучшем случае девушка-юрист получит должность офис-менеджера с элементами ведения кадрового производства либо оформления договоров в минимальном объеме.

Если сравнивать востребованность специалистов в зависимости от профиля образования (технического или гуманитарного), то большим спросом пользуются технические специальности. В то же время практически не составляет труда устроиться на работу специалистам по бухучету и аудиту, финансам и кредиту, бухгалтерам, особенно если соискатель имеет опыт работы.

Для мужчин очень важно наличие технического образования. В последнее время востребованы инженеры-строители и специалисты по строительно-дорожным машинам. К ним и к специалистам автомобильного хозяйства часто предъявляются требования по владению иностранным языком. Если даже нет практического опыта работы, то все равно перевешивают хороший аттестат и знание иностранного языка.

Кто ищет кадры?

После выхода на российский рынок иностранных компаний с их стороны также появился спрос на отечественных специалистов. Тут расклад несколько иной. Предлагаемая заработная плата может доходить до нескольких тысяч долларов, но и требования при этом предъявляются почти эксклюзивные.

Например, идеальный кандидат - он долженмедицинский работник с опытом продаж, со свободным владением иностранным языком, иметь машину и стаж вождения не менее года. Предлагаются гарантии, страховка, социальный пакет. Но удовлетворить такую заявку агентству бывает крайне сложно, несмотря на наличие нескольких тысяч соискателей в информационной базе.

Как рассказали сотрудники КА, в таких ситуациях становится стыдно за отечественных работодателей, у которых из-под носа уводят наиболее подготовленные и образованные кадры. Дело в том, что наш работодатель предъявляет очень высокие требования при относительно низком уровне заработной платы. А так как в агентства обращаются люди, как правило, уже имеющие работу и приблизительно такую же оплату, то менять "вывеску" им просто не имеет смысла.

Кроме того, КА "Бизнес персонал" входит в кадровое объединение "Метрополис", включающее 57 городов России, и представительства в странах СНГ. Агентство представляет Хабаровск, если требуется найти представителей в филиалы иногородних или иностранных предприятий. Плюс к этому на кадровое агентство, минуя "Метрополис", самостоятельно выходят работодатели из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и других городов.

В любом случае на заполнение вакансии кадровому агентству потребуется от 3 до 7 рабочих дней. Иногда этот процесс затягивается - если сложный заказ и высокие требования.

Как отметили специалисты агентства, большое значение для кандидата имеет подготовленное резюме. Оно должно быть правильно заполнено и содержать максимум позитивной информации о соискателе. Он должен правильно раскрыть себя, свои наиболее сильные стороны, которые могут сыграть решающую роль в выборе работодателя. И здесь худший враг - излишняя и неоправданная скромность. Агентство всегда предпочтет именно такое выигрышное резюме типовому и невыразительному, которое только "смазывает" впечатление.

В любом случае, если даже соискатель не нашел работу в предполагаемое время, сотрудники агентства советуют не вешать нос. Самым разумным в этом случае будет не ожидать у моря погоды, а поддерживать связь с КА и вносить в свое резюме изменения в соответствии с ростом стажа, прохождением курсов повышения квалификации, получением дополнительного образования. Ваши шансы от этого только возрастут и почти наверняка со временем заслужат внимания работодателя. Как говорится, кто ищет, тот найдет.