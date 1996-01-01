СУЭК вложит 400 млн руб. в уголь Хабаровского края

"Кузбасс-уголь" решил оживить закрытые шахты Великобритании, а "Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК) - дальневосточные угольные разрезы.

316 млн руб. вложила в 2005 году в развитие добычи угля Ургальского месторождения СУЭК. В 2006, в соответствии с бизнес-планом, будет освоено еще 400 млн руб. Об этом сообщил министр топлива и энергетики Хабаровского края Владимир СЛИВКО.

В прошлом году на предприятии были введены в строй два высокомеханизированных комплекса. Один из них работает успешно и дает хороший результат, а вот другой оказался в месте, где располагаются твердые породы высокой прочности, которые надо обойти. Но это СУЭКу по плечу, считает министр, поскольку компания - в числе самых крупных в России. Проводится модернизация технологического оборудования, ведется замещение старых мощностей новыми. А в перспективе - строительство на месторождении обогатительной фабрики.

Дело в том, что энергетический уголь, добываемый в Хабаровском крае, обладает высокой калорийностью, но при этом слишком велика его зольность. Обогатительная фабрика позволит исправить качественные показатели. В компании этот вопрос изучен, сделана экономическая оценка.

Уголь, добываемый в Ургале, пойдет в первую очередь на нужды энергетики края, значительная его часть будет отправляться зарубежным потребителям. В порту Ванино компания СУЭК строит большой угольный терминал на 12,5 млн тонн. Как подчеркнул Владимир Сливко, для компании выгодно использовать близлежащее месторождение, где транспортное "плечо" не будет превышать 500 километров, а не возить уголь из Сибири или Кузбасса за многие тысячи километров.

В ближайших планах компании - довести добычу угля в Ургале до 4,5 млн тонн в год, а в перспективе выйти на восьмимиллионный рубеж.