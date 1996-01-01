www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.23 р. 100 JPY: 57.22 р.
EUR: 73.71 р. 10 CNY: 95.5 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

СУЭК вложит 400 млн руб. в уголь Хабаровского края

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

"Кузбасс-уголь" решил оживить закрытые шахты Великобритании, а "Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК) - дальневосточные угольные разрезы.

316 млн руб. вложила в 2005 году в развитие добычи угля Ургальского месторождения СУЭК. В 2006, в соответствии с бизнес-планом, будет освоено еще 400 млн руб. Об этом сообщил министр топлива и энергетики Хабаровского края Владимир СЛИВКО.

В прошлом году на предприятии были введены в строй два высокомеханизированных комплекса. Один из них работает успешно и дает хороший результат, а вот другой оказался в месте, где располагаются твердые породы высокой прочности, которые надо обойти. Но это СУЭКу по плечу, считает министр, поскольку компания - в числе самых крупных в России. Проводится модернизация технологического оборудования, ведется замещение старых мощностей новыми. А в перспективе - строительство на месторождении обогатительной фабрики.

Дело в том, что энергетический уголь, добываемый в Хабаровском крае, обладает высокой калорийностью, но при этом слишком велика его зольность. Обогатительная фабрика позволит исправить качественные показатели. В компании этот вопрос изучен, сделана экономическая оценка.

Уголь, добываемый в Ургале, пойдет в первую очередь на нужды энергетики края, значительная его часть будет отправляться зарубежным потребителям. В порту Ванино компания СУЭК строит большой угольный терминал на 12,5 млн тонн. Как подчеркнул Владимир Сливко, для компании выгодно использовать близлежащее месторождение, где транспортное "плечо" не будет превышать 500 километров, а не возить уголь из Сибири или Кузбасса за многие тысячи километров.

В ближайших планах компании - довести добычу угля в Ургале до 4,5 млн тонн в год, а в перспективе выйти на восьмимиллионный рубеж.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru