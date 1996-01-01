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Моряки добились защиты
В конце февраля Международная организация труда (МОТ) подавляющим большинством голосов приняла Новую Конвенцию о труде в морском транспорте. Генеральный директор МОТ Хуан СОМАВНЯ назвал это событие историческим шагом. По его словам, принятие свода новых нормативов и правил затрагивает 1,2 млн моряков во всем мире и отражает новые реалии и потребности этого сектора экономики, обеспечивающего 90% мировой торговли.
В разработке этого документа участвовала и российская делегация. О том, что нового несет в себе принятая конвенция, "ЗР" рассказал представитель Российского профессионального союза моряков (Тихоокеанская региональная организация) Валерий БЕРЕЗИНСКИЙ:
- Первая конвенция, регламентирующая трудовые отношения на море, была принята в 1920 г. Естественно, условия жизни моряков и социальное развитие стран - членов МОТ шагнуло вперед. Поэтому новый свод правил был необходим. Конвенцию не зря называют уникальной. Она заменяет 38 действующих морских конвенций и 36 рекомендаций МОТ. Причем ее конструкция достаточно гибкая, если ранее в какие-то конвенции нужно было вносить поправки, приходилось проводить международную конференцию труда. В эту конвенцию может вносить изменения специально созданная трехсторонняя группа. В нее входят морские профсоюзы, правительства и работодатели от определенного количества стран. То есть не нужно собирать общее собрание, а достаточно 5 стран участников МОТ.
Второй важный момент - документ состоит из правил и процедур. Государства, которые ее ратифицируют, будут обязаны правила соблюдать, а вот к рекомендациям они могут только прислушиваться.
- Какие нормативы защиты моряков отражают эти правила и рекомендации? Можно ли сказать, что после принятие нового документа положения российских моряков улучшится и у них появится защита от недобросовестных работодателей?
- Выражаясь простым языком, новая конвенция представляет собой "билль о правах" моряков, и содержит положения, позволяющие обеспечить потребности данного сектора при соблюдении универсальных трудовых норм и стандартов. Конвенция поможет наладить качественное судоходство, столь важное в условиях глобальной экономики. Положения новой трудовой нормы будут распространяться на все суда, участвующие в коммерческой деятельности, за исключением рыболовных судов и традиционных судов, таких как джонки и дау (одномачтовое арабское каботажное судно).
Для российских моряков она интересна тем, что значительно упрощает процедуру подачи моряками на суше и на море жалоб на действия владельцев и капитанов судов, связанные с условиями на этих судах, с юрисдикцией государств флага, а также с осуществлением контроля над вверенными им судами. Конвенция устанавливает минимальные требования к морякам, работающим на судне, а также определяет требования к условиям их занятости - продолжительности рабочего дня и отдыха, проживанию, местам отдыха, питанию, медицинским услугам и социальной защите. В соответствии с новым стандартом, суда более 500 GT (gross ton - длинная или английская тонна (1016 кг), осуществляющие международные рейсы или рейсы между заграничными портами, обязаны иметь на борту "Морской трудовой сертификат" (Maritime Labour Certificate) и "Декларацию соответствия морским трудовым стандартам" (Declaration of Maritime Labour Compliance). В декларацию на постоянной основе вносятся планы и меры владельцев судов по выполнению соответствующих национальных законодательных и нормативных актов, принятых во исполнение новой конвенции МОТ.
На капитанов, в свою очередь, возлагается обязанность непосредственно осуществлять заявленные судовладельцами меры, а также тщательно документировать все действия, направленные на соблюдение новой конвенции. Государства флага должны анализировать заявленные судовладельцами меры, контролировать и регистрировать их осуществление. Таким образом, создаются рычаги воздействия на тех судовладельцев, которые не соблюдают закон, и освобождаются от давления те, кто закон соблюдает.
Среди других новшеств конвенции - ускоренная процедура внесения изменений в технические требования в соответствии с потребностями сектора; процедура представления моряками жалоб на суше и на море, призванная по возможности ускорить их рассмотрение; увязывание системы подачи жалоб и инспекции с прекрасно налаженной в МОТ системой контроля за исполнением норм и стандартов; положение о том, что в случае делегирования государством флага отдельных функций инспекции и исполнения конвенции уполномоченной организации (например, классификационному обществу), такая организация должна будет отвечать требованиям независимости и профессиональной компетенции.
- Документ принят, но ведь он еще не подлежит обязательному исполнению. Насколько я понимаю, довольно длительное время требуется для ратификации конвенции?
- Ратификация - это обязательства государства по выполнению норм и правил, отраженных в конвенции. Мы ожидаем, что на ратификацию понадобится около 3-5 лет. Отдельные эксперты говорят о 8 годах. Точный срок предсказать сложно.
- В СМИ проходила информация, что без удостоверения личности моряки не могут сходить в портах на берег. Были даже комментарии, что отдельные страны планируют ввести удостоверения с отпечатками пальцев.
- Да, вскоре это будет обязательным условием схода на берег экипажей судов. Удостоверение личности - это пластиковая карточка, на одной из сторон которой есть два отпечатка пальцев. Правда, каждая страна самостоятельно определяет степень защиты этой электронной карточки. Такие удостоверения уже действуют. Недавно в США по этому поводу был громкий скандал. Украинский экипаж из-за отсутствия удостоверений не мог месяц сойти на берег. С 1 января 2007 г. требования об удостоверениях личности распространяются на все страны.
ДосьеМеждународная организация труда (МОТ) - специализированное агентство системы ООН, которое ставит целью продвижение принципов социальной справедливости, международно признанных прав человека и прав в сфере труда. Созданная в 1919 г., МОТ стала первым специализированным агентством ООН в 1946 г. МОТ разрабатывает международные трудовые нормы в форме конвенций и рекомендаций, устанавливая минимальные стандарты в области основополагающих трудовых прав.
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