Лесной кодекс плодит лесных олигархов

Статья о передаче лесного фонда России в аренду путем аукциона - самая "вредная" в проекте Лесного кодекса, считает заместитель председателя подкомитета по лесному законодательству Госдумы Владимир КРУПЧАК.

"В проекте кодекса - это единственный механизм передачи лесов в аренду, причем получается, что победителем может стать любая компания, в том числе не имеющая никакого отношения к лесному хозяйству, подставная фирма или фирма-однодневка, - пояснил свое заявление Владимир Крупчак. - Это "зеленый свет" появлению десятка-двух "лесных олигархов", которые, как это уже случилось в "нефтянке", поделят все "зеленое богатство" России".

По мнению Крупчака, после таких аукционов следует ожидать появления лесных монополий, которые скупят леса вокруг городов не для их хозяйственного использования, а для строительства коттеджей. "Внесено уже более трехсот поправок, и если они будут учтены депутатами во втором чтении, это даст надежду на то, что законопроект удастся приблизить к потребностям развития отрасли".