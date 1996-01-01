Конкурс "Торговая марка года" близится к завершению

31 марта состоится церемония награждения победителей конкурса "Торговая марка года", в котором принимают участие более 40 торговых марок. Организаторы запланировали немало сюрпризов для ее участников.

Поскольку конкурс - это соревнование, а наступивший год Олимпийский, в церемонии примут участие с показательными выступлениями известные приморские спортсмены.

В этом году оргкомитетом конкурса учреждена специальная премия "Бренд - лидер в реализации национальных проектов" для компаний, участвующих в президентских программах: "Доступное жилье", "Эффективное сельское хозяйство", "Современное здравоохранение", "Качественное образование".