Эволюционирующий бизнес

II краевая Премия "Компании года и Менеджер года в Приморском крае -2005", учрежденная ИК "Золотой Рог" при поддержке администрации Приморского края и Клуба крупнейших налогоплательщиков и влиятельных граждан Приморья, дошла до своей самой важной стадии - финального голосования. И сегодня мы представляем одного из финалистов Премии в номинации "Менеджер года в Приморском крае - 2005" -председателя правления ОАО "Синергия" Александра МЕЧЕТИНА.

- Для многих появление "Синергии" было достаточно неожиданным. Расскажите, как она создавалась?

- Бизнес создавался фактически с нуля в конце 90-х. Стартовый капитал появился в результате различной деловой активности - посреднической деятельности, торговых сделок, операций с ценными бумагами. Постепенно в нашем портфеле стали появляться инвестиционные проекты, и в 1998-99 гг. ряд активов, имевшихся на тот момент в наличии, мы структурировали и сформировали в единую группу.

В результате была зарегистрирована управляющая компания "Синергия", в то время действовавшая только на Дальнем Востоке России.

- Что представляет собой холдинг сегодня и кому он принадлежит?

- Сегодня "Синергия" - это группа компаний, основными направлениями деятельности которой являются производство алкоголя, продуктов питания и розничная торговля. Территориально предприятия группы расположены на Дальнем Востоке, Урале, в Поволжье и на северо-западе России. В настоящий момент в состав группы входят 4 ликероводочных завода: ОАО "Уссурийский бальзам", ОАО "Ликеро-водочный завод "Хабаровский", ОАО "Пермский винно-водочный завод УРАЛАЛКО", ОАО "АЛВИЗ" (Архангельск). Их совокупный объём производства по итогам 2005 г. превысил 3,1 млн декалитров.

Направление производства продуктов питания представлено ОАО "КВЭН", ОАО "Мясокомбинат Находкинский", ОАО "Молочный завод Уссурийский", а также птицеводческим комплексом, в который входят саратовские предприятия ОАО "Птицефабрика Михайловская", ОАО "Птицефабрика Лысыгорская", ОАО "Племрепродуктор I порядка "Зоринский", ОАО "ППЗ "Царевщинский-2". В 2005 г. совокупный товарооборот предприятий холдинга составил 6,5 млрд руб., чистая прибыль - 381 млн руб.

Владельцами холдинга являются четыре физических лица. Мне принадлежит крупнейший пакет акций. В рамках подготовки к выпуску облигаций и IPO будут раскрыты все бенефициары холдинга.

- Под управлением "Синергии" находятся достаточно разнородные активы. Как выглядит система управления холдингом и каким образом принимаются ключевые решения?

- Окончательные решения принимает правление ОАО "Синергия" - оно состоит из 5 человек. Я являюсь председателем правления, поэтому в моей компетенции находятся оперативные решения по деятельности компании. В особо важных стратегических вопросах решения принимаются коллегиально на совещаниях, - подобным образом мы утверждаем план развития холдинга на год, ежегодные основные задачи по каждой бизнес-единице.

- Во все времена общество крайне негативно относилось к употреблению алкоголя. Как соотносится идеология вашей компании и участие "Синергии" в алкогольном бизнесе?

- Не соглашусь - потребление алкоголя неразрывно связано с развитием общества. Справедливо говорить о негативном отношении к злоупотреблению алкоголем. В качестве производителя алкоголя задача "Синергии" - поддерживать высокие стандарты качества продукции и прививать культуру употребления спиртных напитков. На ликероводочных заводах группы работает самое современное оборудование. Постоянное совершенствование и повышение стандартов - это часть нашей корпоративной культуры. Мы поддерживаем и готовы поддерживать любые мероприятия и акции о вреде злоупотребления алкоголем.

- Какие тенденции реально доминируют на этом рынке?

- Общее состояние рынка алкоголя на текущий момент -примерно 200 млн. дал в год, тогда как по официальной статистике производство составляет порядка 140-150 млн. дал. В итоге почти 35% алкоголя в стране - $4,5-5 млрд. в денежном выражении - находятся в нелегальном обороте. Такая ситуация не выгодна никому - ни потребителю, которому предлагают товар неопределенного качества, ни бюджету, который теряет средства, ни легальным производителям, потери которых вызваны недобросовестной ценовой конкуренцией.

Среди тенденций рынка можно отметить следующие: уменьшение количества производителей и консолидация отрасли. Если сейчас первая десятка производит около 30 млн дал., то в ближайшей перспективе на её долю будет приходиться больше 100 млн.

Федеральные бренды отбирают долю у локальных брендов, конкуренция очень жесткая, при этом в текущем году она будет видоизменяться исходя из новой редакции закона о рекламе. Еще одна тенденция - это смещение потребительских предпочтений в сторону более дорогостоящих марок алкоголя. Кроме этого наблюдается увеличение объема потребления коньяков, виски и вина, наблюдается стагнация потребления водки.

На пищевом рынке в настоящее время ярко проявляется тенденция увеличения потребления, растет и отечественное производство, и импорт. В птицеводческой отрасли наметилась тенденция на вытеснение импорта более качественным отечественным товаром. Будем надеяться, она сохранится, несмотря на опасения по поводу птичьего гриппа.

- "Синергия" озвучила планы по запуску федерального водочного бренда. Эксперты считают, что это весьма рискованный шаг. Однако решение сделать его все же было принято. Что подтолкнуло вас к этому?

- Вывод федерального бренда на рынке алкоголя в сегодняшней ситуации - это естественный и логичный шаг. На сегодня у нас разработана марка "Русский лед". Ее продвижение будет состоять из нескольких этапов. Считаю, бренд очень удачный и быстро увеличит свою долю рынка. Над федеральной дистрибуцией "Русского льда" работает московская команда менеджеров, которая занимается крупнейшими городами страны. Мы отдаём продукт 1-2 ведущим компаниям в городах, платим за вход в розницу, обеспечиваем рекламную поддержку - стандартные, в общем, мероприятия. Но есть у нас и свои ноу-хау.

- С начала года российские алкогольные компании вынуждены были остановить производство из-за отсутствия новых акцизных марок. Насколько велики ваши потери?

- Мы прогнозировали ситуацию, имевшую место в январе-феврале 2006 г. после начала действия нового закона, регулирующего алкогольную отрасль. Поэтому потери удалось минимизировать - время простоя заводов было использовано для плановой модернизации оборудования. Но сама по себе ситуация показательная в отношении государства и бизнеса - в спешке принимаются законы, не обеспеченные необходимым инструментарием, и эти действия не способствуют созданию благоприятных условий для цивилизованной экономической деятельности.

В результате потери понесли и бизнес, и государство. Пора уже менять отношение к бизнесу - ведь это созидающая часть социума, люди, способные отвечать за свою судьбу и работать на благо общества и государства.

- Какие ваши водочные марки продаются лучше всего?

- Из водочных марок, помимо "Русского льда", мне хотелось бы выделить "Государев заказ" - мы продаём эту водку во всех регионах присутствия, и везде она показывает хорошую статистику продаж, доходя до 20% в общем объеме продаж.

Большой популярностью в нашем портфеле брендов пользуются настойки "Уссурийский бальзам" и "Панты на меду" - люди хорошо воспринимают заложенную в эти бренды идею чистой природы. Эти настойки давно стали визиткой Приморского края.

- Каким вам видится будущее "Синергии"?

- Приоритетные направления развития группы компаний - в производстве алкоголя - это продвижение марки "Русский лед", увеличение объемов производства. Из первой десятки производителей пора переходить в первую пятёрку. В пищевом бизнесе - это укрепление регионального лидерства в регионах присутствия; в торговле - развитие специализированной алкогольной розницы "Лавки Саввы Водочникова", за год на Дальнем Востоке появятся не менее 30 магазинов. В ближайшей перспективе "Синергия" видится мне как открытая компания, акции которой котируются на бирже.

- По какому принципу вы подбираете команду?

- По принципу наличия двух качеств - лояльности к компании и профессионализма. Эти характеристики формируют квадрат с двумя сторонами, равнозначными и равноважными.

- До сих пор вы только наращивали бизнес. А варианты продажи рассматривали?

- Мы не только наращивали активы, был в истории компании и выход из бизнеса - "Теплозерский цементный завод", например. Этот актив мы продали как непрофильный. Частичным выходом из бизнеса можно считать и IPO, планируемое на 2007 г. Уже сейчас запущены все процедуры - мы ведём переговоры с несколькими номадами, работающими на рынке АIM (альтернативный инвестиционный рынок при Лондонской фондовой бирже), аудируем финансовую отчетность по МСФО - "Бейкер Тилли Русаудит" проводит аудит 2005 г. Выстраиваем корпоративную структуру - консультантом выступает компания "Делойт&Туш".

- Что вы понимаете под социальной ответственностью бизнеса?

- Основная роль бизнеса - производить качественный продукт и услуги на том уровне эффективности, какого ожидает общество, а также платить налоги. Я в этом твердо убежден. Всё остальное - это не ответственность, а желание, к которому нельзя принуждать. Сейчас же происходит подмена понятий "социальная ответственность" и "меценатство".

- Каким руководителем вы себя больше считаете -авторитарным или либеральным? И какой стиль управления, по вашему мнению, больше подходит в России?

- Скорее эволюционирующий руководитель, переходящий от авторитарного стиля, сформировавшегося во время индивидуальных занятий бизнесом, к демократическому.

Очевидно, что Россия обладает уникальным национальным менталитетом, но при этом не считаю, что у нашей страны должен быть какой-то особый путь. На мой взгляд, модели управления, подходящие Европе, подходят и нашей стране. Не могу сказать, что стиль управления должен быть авторитарным и, исходя из этого, надо оправдывать диктаторский подход правителей последних ста лет в России и СССР.

Верю в демократию, считаю, что такой подход будет всегда эффективней авторитарного метода. Другое дело, что ключевые компетенции и функционал должен быть разделен - этого никто не отменял. Но демократический подход более эффективен, чем авторитарный, - это общая позиция, она относится и к политике, и к бизнесу.

- Что вы думаете о Премии "Компания года и Менеджер года в Приморском крае - 2005", финалистом которой стали?

- К сожалению, в западной части России по- прежнему есть отношение к дальневосточному бизнесу как к нецивилизованному, отстающему, где процветает культура предыдущего десятилетия. А эта Премия способствует развитию новой культуры бизнеса - открытой, современной, цивилизованной. И это нельзя переоценить. Я рад выйти в финал Премии.