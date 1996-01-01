Лизинговые стапеля

На прошлой неделе на градообразующем заводе "Звезда" состоялся спуск на воду рыболовного судна РС-450. Однако грандиозные планы администрации Приморского края сделать выпуск судов серийным и привлечь к проекту рыболовецкие компании со всего Дальнего Востока могут не реализоваться.

Напомним, что закладка головного рыбопромыслового судна серии типа РС-450, предназначенного для тралового и снюрреводного лова рыбы и доставки уже охлажденного улова в порт, состоялась 31 мая 2005 г. Судно соответствует всем требованиям Российского морского регистра. Проект судна выполнило КБ ООО "Посейдон". Заказчиком выступила Дальневосточная лизинговая судостроительная компания, которая передаст судно для дальнейшей эксплуатации в компанию "Моряк-Рыболов".

Новый РС-450 носит название "Ураганный" в честь своего списанного предшественника - РС-300. Уже через несколько дней на судно прибудет экипаж. "Если все испытания пройдут нормально, то в мае траулер выйдет на рыбалку. Думаем, что его технические параметры и современное промысловое оборудование сделают его успешным добытчиком. Кроме этого, планируется использование РС в качестве транспортного судна. Имеющийся трюм на 50 тонн позволяет нам это делать, - заявил директор завода Юрий ШУЛЬГАН.

При том что компания "Моряк-Рыболов" не самое крупное рыбодобывающее предприятие Приморья, она первая решилась вложить средства в обновление флота. И это на фоне того, что прибрежное рыболовство, а именно на нем специализируется компания, не самое прибыльное для рыбаков. Риск компании отметил и директор "Звезды". "Я понимаю, что данное судно - головное. Следующим потенциальным заказчикам будет намного проще. Они уже будут иметь полную картину того, как судно ведет себя на промысле", - отметил Юрий Шульган.

Однако не все так радужно как кажется на первый взгляд. Размещение следующих заказов на "Звезде" сегодня под большим вопросом. Прежде всего, потенциальных заказчиков может отпугнуть цена. Стоимость судна $950 тыс. Рыболовецкая компания внесла авансовый платеж в размере $250 тыс. Но с учетом лизинговых платежей конечная стоимость "Ураганного" дойдет до 1 млн 400 тыс. То, что цена может отпугнуть рыболовные компании, признают все участники этого проекта. В "Моряк-Рыболове" говорят о том, что частично удешевление может произойти за счет того, что на последующие суда будут ставить главные двигатели корейского производства, а не американские Catarpillar, как на "Ураганном".

Директор "Звезды" Юрий Шульган считает, что снижение стоимости зависит уже не от завода, а от политики правительства. "Все понимают, что растут энергозатраты, железнодорожные тарифы. Контрагенты, поставляющие нам комплектующие, также поднимают цены. Даже если стоимость работы завода останется на прежнем уровне, конечная цена будет увеличиваться, и с этим уже ничего сделать нельзя. Чтобы судно было современным и конкурентоспособным, часть оборудования (навигационные системы, средства связи, двигателя, поисковые эхолоты. - Прим. автора) необходимо закупать у зарубежных производителей. За все это нужно платить НДС и таможенную пошлину. А вот если правительство примет постановление или законопроект, согласно которому судостроительные заводы при приобретении оборудования будут освобождены от этих платежей, стоимость траулеров значительно снизится. К примеру, "Ураганный" в этом случае был бы дешевле на 20%"...

Как тут не вспомнить недавние попытки Славянского СРЗ заняться строительством судоходных барж (это предприятие тоже входит в концерн "Дальсудпромшельф"). Все судостроительные инициативы закончились строительством одной-единственной баржи. Как оказалось, заказчиков на данный флот - нет, хотя потребность в баржах рыболовецкие и судоходные компании Дальнего Востока испытывают.