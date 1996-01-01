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Предприниматели рассчитывают на суды

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Повышение арендной платы до сих пор будоражит предпринимательские круги. Часть несогласных с решением города об увеличении ставок базовой доходности решила отстаивать свои интересы в судебных инстанциях.

На сегодняшний день значительная часть недвижимого имущества во Владивостоке находится в собственности городского округа Владивосток. Недвижимое имущество активно сдавалось и сдается в аренду (пользование) предпринимателям и организациям, осуществляющим предпринимательскую деятельность. Одним из условий договора, которое породило множество конфликтных ситуаций, стало предусмотренное в договоре аренды право арендодателя (администрации Владивостока) в одностороннем порядке изменять размер арендной платы, о чем арендатор должен быть извещен заказным письмом с уведомлением.

В апреле 2003 г. и январе 2005 г. администрация г. Владивостока воспользовалось своим правом на односторонне изменение размера арендной платы и увеличило аренду за нежилые помещения в 2,5 и в 5 раз соответственно. Учитывая, что предприниматели, как правило, получали помещения в состоянии, непригодном к эксплуатации, и сделали значительные капиталовложения в указанную недвижимость, возник конфликт интересов между предпринимателями, желающими вернуть затраченные средства, и администрацией, желающей получить максимальную прибыль от использования муниципального имущества. Особенно остро встал конфликт в 2005 г., после 5-кратного повышения арендной платы.

Основной вопрос для предпринимателей заключался в том, с какого момента увеличение арендной платы становится для арендатора обязательным и необходимо ли производить регистрацию изменения размера арендной платы в случае, если договор аренды заключен на срок более года и прошел государственную регистрацию в регистрационном центре Приморского края. За разрешением данной ситуации предприниматели обратились в Арбитражный суд Приморского края. Основным вопросом являлась обязанность по оплате арендной платы по полученным уведомлениям, так как размер арендной платы был иной, чем в договоре аренды.

Итогом судебных разбирательств стал ряд судебных решений, вступивших в законную силу, о взыскании с администрации Владивостока в пользу предпринимателей денежных средств, которые предприниматели уплатили по уведомлениям 2003-го и 2005 гг. По нашим оценкам, размер денежных средств, подлежащих взысканию с администрации в качестве переплаты по договорам аренды, составляет несколько сотен миллионов рублей. В свете приватизации муниципального имущества можно посоветовать нашим предпринимателям направить денежные средства, которые будут взысканы с администрации, на выкуп арендуемого ими помещения при участии в приватизации муниципального имущества.

Таким образом, арбитражный суд разъяснил сложившуюся ситуацию и обосновал, что предприниматели обязаны оплачивать арендную плату в размере, указанном в договоре аренды либо в дополнительном соглашении к договору аренды. Если же предприниматель платил иную сумму, чем указано в договоре аренды, например, оплата производилась по уведомлениям о повышении размера арендной платы, то предприниматель имеет право взыскать переплату всех денежных средств, которые были уплачены сверх суммы, указанной в договоре аренды.

Кроме того, суд фактически установил незаконность одностороннего увеличения размера арендной платы путем направления в адрес предпринимателя одного уведомления без подписания дополнительного соглашения.

Несмотря на данную позицию суда, администрация Владивостока все равно подает исковые заявления на предпринимателей, которые платили арендную плату не по уведомлениям, а в соответствии с договором, с требованием о взыскании задолженности, пени и выселении из занимаемых помещений. Однако в удовлетворении исковых требований по ряду дел администрации было отказано. В настоящее время нам не понятно, на основе каких правовых норм администрация Владивостока продолжает обращаться к предпринимателям с подобными исковыми заявлениями, и особенно к тем, в пользу которых уже взысканы суммы переплат по договорам аренды муниципального имущества.

Вопрос о законности увеличения размера арендной платы в 2003 г. также разрешен вступившим в законную силу решением суда. Решением суда установлено, что базовый размер стоимости строительства одного кв.м нежилой площади, на основании которого производятся все расчеты для определения размера арендной платы, не был утвержден в порядке, установленном Положением о порядке аренды зданий и сооружений, утвержденном решением Думы г. Владивостока от 01.07.2002 г. № 119. Таким образом, даже законность размера арендной платы, указанной в договорах аренды с начала 2003 г., вызывает сомнение и, в принципе, данный размер арендной платы может быть пересмотрен в сторону уменьшения.

Об авторе: Алексей КУЗИН, директор Центра правовой защиты предпринимательства.

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