Опоздал с уплатой авансов по транспортному налогу - плати пени!

Если налогоплательщик нарушит сроки уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, он должен уплатить пеню за каждый день просрочки. Но это правило действует только с 2006 года.

Соответствующие разъяснения Минфина России от 13.02.2006 № 03-06-04-02/02 налоговая служба довела до сведения налогоплательщиков письмом от 07.03.2006 № 21-5-05/31@.