Прогрессивную шкалу подоходного налога вводить не планируется

Минфин не поддерживает введение прогрессивной шкалы подоходного налога, заявил журналистам высокопоставленный источник в Минфине РФ.

"В правительстве нет ни одного человека, который бы эту точку зрения поддержал", - считает источник. По его словам, "плоская шкала налога на доходы с физических лиц не была поддержана всем обществом, однако это всерьез, надолго и никто в этом не сомневается".