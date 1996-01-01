Регистраторам добавили работы

С 19 апреля Главное управление Федеральной регистрационной службы по Приморскому краю начнет работу по государственной регистрации некоммерческих организаций, а также контролю за их деятельностью, за исключением государственных и муниципальных учреждений и потребительских кооперативов. Это будет производиться в соответствии с положением Федерального закона "О некоммерческих организациях".

Эта работа коснется исключительно вновь создаваемых некоммерческих организаций либо изменений в учредительные документы уже созданных. Перерегистрация действующих некоммерческих организаций осуществляться не будет. Следует заметить, что эта функция для Главного управления, по данным его пресс-центра, не совсем нова - с января 1996 г. по июль 2002 г. она уже осуществлялась им в рамках Главного управления Минюста России по Приморскому краю, так что каких-либо проблем возникнуть не должно.