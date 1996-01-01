Виртуальная отчетность набирает обороты

Продолжается переход на электронный документооборот между налоговой службой и плательщиками, в частности кредитными организациями, расположенными на территории России. На конец 2005 г. 62% банков и 34% филиалов банков Приморья стали пользователями разных видов электронных услуг.

В Приморье кредитные организации и налоговые органы по темпам перехода в виртуальность не уступают общероссийским показателям: на 1 января 2006 г. на электронные услуги перешли почти 50% банков страны и более 30% филиалов банков, сообщает отдел по работе со СМИ Управления ФНС России по Приморскому краю.

Наиболее востребованным направлением при электронном документообороте среди кредитных организаций сейчас является сдача налоговой и бухгалтерской отчетности - эта услуга первой была заложена в виртуальную систему взаимодействия. Спустя два года, в 2004 г., был разработан и введен в эксплуатацию промышленный программно-технический комплекс "Банковские счета". Он сделал возможным электронный обмен между налоговыми органами и кредитными организациями сведениями об открытии (закрытии) счетов налогоплательщиков, направление решений налогового органа о приостановлении операций по счетам налогоплательщика и решений об отмене приостановления операций.

В настоящее время в УФНС России по Приморскому краю действует рабочая группа, которая проводит индивидуальную работу с кредитными организациями по переходу на виртуальный стиль работы.