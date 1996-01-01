У оборонщиков появилась своя комиссия

Президент России Владимир ПУТИН подписал указ о военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ. Об этом глава государства сообщил сегодня на совещании с членами Правительства РФ, информирует пресс-служба Кремля.

Владимир Путин подчеркнул, что вновь созданный орган будет работать на постоянной основе. Его возглавит вице-премьер, министр обороны Сергей ИВАНОВ. Как сообщил на совещании Сергей Иванов, военно-промышленная комиссия при Правительстве РФ будет решать вопросы управления военно-промышленным комплексом, формирования государственной программы вооружения, гособоронзаказа и другие оперативные вопросы.