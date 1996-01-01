Под доходными лучами

Городская администрация Владивостока готовится к лету: только в марте состоялось 3 заседания комиссии по подготовке к пляжному сезону, на которые удалось заманить даже военных, ведь в их собственности находится немало красивых мест на берегу моря. Но, как понял корреспондент "ЗР", в пляжном хозяйстве, кроме бухты Лазурной и Спортивной набережной, принципиальных изменений не ожидается.

Все места отдыха у моря делятся на зоны для купания - их, по большому счету, две: бухта Лазурная и Санаторная, и зоны для отдыха -это те места вдоль Амурского залива, где санитарные врачи купаться не рекомендуют, но загорать и просто любоваться солнцем и морем можно. Главное требование "пляжной" комиссии, чтобы план работ по благоустройству мест отдыха горожан соответствовал требованиям, принятым депутатами гордумы в декабре 2005 г. Среди этих требований: туалет, раздевалка, "грибочки", урны для мусора и поддержание чистоты. Лежаки, вышка для спасателей, медпункт тоже нужны, но на их отсутствие комиссия "зажмуривается": чего уж говорить о медпункте, когда не на всех пляжах есть туалеты.

Комиссия требует план эскизных проектов благоустройства территории пляжных зон, если он будет одобрен, фирма, желающая взять некое место у моря в аренду, его получит. План, пожалуй, единственное условие для возможности предпринимателям начать работать. Поскольку, даже если он и не будет выполнен, никакого механизма наказать владельца пляжа, признался заместитель начальника Управления муниципального имущества, градостроительства и архитектуры Олег МАКАРОВ, у муниципалитета нет. "Но нет сегодня - это не значит, что не будет завтра, на невыполнения требований арендаторами депутатского решения №144 администрация найдет адекватные меры", - подчеркнул Олег Николаевич.

Разговоры на комиссии по подготовке к пляжному сезону не всегда благожелательны. Например, разговаривать с представителем МГУ имени Невельского В. ШИШКИНЫМ было весьма трудно. Представитель морского университета бравировал тем, что пляж отдан вузу в бессрочное пользование, и порядок там, мол, не дело администрации. Большие нарекания у городской администрации возникли к хозяевам бухты Федорова: шашлычные запахи, несистематизированные временные постройки, тут же автостоянка и неблагоустроенный берег. Вразумительного ответа, когда с этим будет покончено, комиссия не услышала, а эта территория тоже в бессрочной аренде.

За места отдыха в районе Моргородка отвечают Общероссийская организация инвалидов и ООО "Одиссей". По плану здесь появятся многоярусная стоянка, дома семейного отдыха и когда-нибудь - два бассейна. Спортивная гавань преобразится на "стометровке" от фонтана до яхтклуба благодаря компании "Владстройтур" уже этим летом. Первая очередь работ должна быть закончена к концу июня. Очаровал "пляжную" комиссию представитель ООО "Ремавбиз", за которым закреплен участок береговой линии на мысе Кунгасном.

"Это ООО, скорее всего, получит участок в долгосрочную аренду, у его руководителя горящие глаза по поводу перспектив территории. Достаточно сказать, что "Ремавбиз" уже несколько месяцев бесплатно убирает мусор на этой территории", - полагает Олег Макаров. Но каков критерий отбора будущих арендаторов? В этом вопросе - полный туман. Получается, пока достаточно быть просто заявителем на права аренды и представить план благоустройства понравившегося кусочка морского берега. "Никакого тендера не объявлялось. А вы думаете, много желающих взять пляж в аренду? Это, между прочим, непростой и весьма затратный бизнес", - признался "ЗР" Олег Николаевич.

Про затраты - это правда, арендатору приходиться платить за аренду земли и зимой, причем без всяких скидок на некупальный сезон. На той же Токаревской сопке когда-то проводились взрывы, там до сих пор случаются каменистые оползни, поэтому в воде острые камни, а песка на берегу нет в принципе. Чтобы обустроить это место нужны огромные средства. Но значит ли это, что можно годами кормиться у шлагбаума, который появляется там каждый год, просто ожидая момента, когда отсюда выгонят?!

Как без конкурса огромная территория бухты Лазурной досталась рекламируемому сейчас ООО "Шамора"? Не утверждаю, но, похоже, это ООО - детище городской администрации. Может быть, по примеру дорожных памятников ЧЕРЕПКОВА (проспект Красоты плюс пара развязок), КОПЫЛОВА (канатная дорога; не получилось, но память-то осталась), ДАРЬКИНА (Некрасовский путепровод) мэр НИКОЛАЕВ решил тоже соорудить что-то великое, памятное? Тем более, что терпеть там дальше шашлычный самострой действительно не пристало.

Проект, который показал автору представитель "Шаморы" Виктор ГОНЧАРОВ, прекрасен. Четыре двухъярусных стоянки на 430 машин, каждая расположена за идущей вдоль берега дорогой, от них к морю воздушные переходы; на "пляжной" стороне несколько комплексов, включающих гостиницы, рестораны, магазины. Дорожку, по которой сейчас вдоль пляжа ездят машины, предполагается выложить брусчаткой, а рядом с ней сделать дощатый настил, чтоб можно было ходить босиком - все это, а также освещение пляжа предполагается сделать уже в этом году, предварительно снеся "под ноль" торговые палатки, контейнеры и прочий самострой.

На всем берегу бухты Лазурной сейчас три арендатора: ООО "ЛОТС" принадлежат все дощатые домики по обе стороны дороги, до речки. ООО "Альтар" занимает территорию за центральной скалой (в народе - Скала любви), вся остальная территория (уже!) принадлежит ООО "Шамора". При этом с "ЛОТСом" руководители "Шаморы" нашли общий язык быстро, а "Альтар" "еще думает". Но, как сказал Виктор Гончаров, с ним скоро поговорят в администрации города, "по-другому"...

Влезть в этот проект неамбициозным предпринимателям еще остается некоторая возможность. Как написано на сайте горадминистрации, она предлагает всем желающим на долгосрочной основе сотрудничать в рамках реализации данной концепции - обращаться в ООО "Шамора" по адресу: ул. Мельниковская, 101.