На ПТЭК работы еще хоть отбавляй

На прошлой неделе группа приморских бизнесменов совершила ознакомительную поездку в строящийся Приграничный торгово-экономический комплекс "Пограничный - Суйфэньхе" (ПТЭК). Представители лесного, торгового, туристического, рыбного, транспортного и других видов бизнеса осмотрели строящиеся объекты российской и китайской части комплекса, который планируется запустить в июне.

На российской части комплекса ведется строительство Центра деловых коммуникаций и небольшой гостиницы, а на китайской - пятизвездочной гостиницы и большого торгового центра.

Представители информационно-аналитического агентства "Приморье" и китайской группы "Шимао", которая входит в десятку крупнейших строительных фирм КНР, провели обстоятельную экскурсию по строящимся объектам, ответили на вопросы бизнесменов о возможностях и преимуществах работы в комплексе.

По словам китайских инвесторов, подписаны договоры аренды примерно на 80% площадей на первом этаже торгового комплекса. Причем речь идет не о мелких торговцах, а о крупных производителях и оптовиках из провинций южного Китая.

К 18 июня, когда планируется открыть первые объекты ПТЭКа, предстоит проделать громадный объем работ как чисто строительных, так и в правовой сфере.

И тем не менее инициаторы этого проекта рассчитывают успеть.