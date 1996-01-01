Анатолий Чубайс не видит места АЭС на Дальнем Востоке

В приоритетах РАО "ЕЭС России" нет места атомной электростанции на Дальнем Востоке - сообщил "ЗР" в субботу председатель правления РАО Анатолий ЧУБАЙС.

"Я как раз сейчас разговаривал с Сергеем Владиленовичем (КИРИЕНКО, глава Росатома. - Прим. авт.). Он уже официально запросил наше понимание приоритетов ввода атомных станций. Отвечу на ваш вопрос - в ближайшее время в наших приоритетах точно не будет атомной станции на Дальнем Востоке. В регионе и без того переизбыток энергии", - заявил Анатолий Чубайс.

В то же время он отметил, что РАО готовит "энергореволюцию" на Дальнем Востоке.

"То, что нами прорабатывается сейчас по некоторым проектам на Дальнем Востоке, может оказаться событием, которое полностью изменит всю структуру энергетики региона, всю систему взаимоотношений с соседними странами вообще, весь экспорт в широком смысле слова. Речь идет об экспорте электроэнергии в Китай", - сказал Анатолий Чубайс.

Подробности встречи с Анатолием Чубайсом - в ближайших номерах "ЗР".