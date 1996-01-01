Стальной форум во Владивостоке

Владивосток избран площадкой для выработки стратегии совместных действий в одном из самых динамично развивающихся секторов "реальной экономики" - металлоснабжении. 30 марта здесь по инициативе Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ) и члена этого союза компании RUSTEEL - Вся русская сталь состоится 1-я межрегиональная конференция "Дальневосточный рынок металлов. Итоги 2005 г., тенденции 2006 г.".

С докладами на конференции выступят президент РСПМ Александр РОМАНОВ, директор ООО RUSTEEL - Вся русская сталь Максим ПАЦВАЛЬД, начальник управления маркетинга и сбыта ОАО "Амурметалл" Алексей СМИРНОВ, руководители металлоторговых компаний и предприятий-потребителей Дальневосточного региона. Более 70 представителей "стального треугольника": производители, поставщики, потребители черного металлопроката - подтвердили свое участие в форуме. Среди них такие "тяжеловесы", как завод "Амурметалл" (Комсомольск-на-Амуре), "Трубная металлургическая компания" (Москва), новокузнецкое предприятие "ЕвразМеталл-Сибирь", ООО "Аркада" (Смоленск), ООО "Кармет-Сибирь" (Барнаул) и десятки дальневосточных предприятий.

Впервые они соберутся столь широким составом, чтобы обменяться мнениями о состоянии и перспективах рынка стали ДВФО, наметить общие подходы к решению актуальных проблем. Пришло время консолидации сил для совместного решения проблем металлоснабжения Дальневосточного региона.