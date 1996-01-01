"Дальморепродукт" перевозит архив

Эта информация недавно поступила в редакцию "Золотого Рога" от уволившихся сотрудников "Дальморепродукта". Попытки выяснить что-либо у внешнего руководства предприятия обернулись провалом.

Нам сказали лишь, что "архив предприятия - его личное дело" и отказались дать более полный комментарий. Как выяснилось из телефонного разговора с представителем внешнего управления, начальство скрывать ничего не пытается. Уничтожать архив тоже никто не собирался. Да это и невозможно. С тех пор как фирма стала банкротом, за ней пристально следят власти, и вся информация, хранящаяся в архиве, уже давно перестала быть секретной. К слову, внешнее руководство "Дальморепродукта" обещает расплатиться со своими сотрудниками уже к этому лету.