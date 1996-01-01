Хабаровские АО станут прозрачнее

10 марта министр внешних связей и экономического развития Александр ЛЕВИНТАЛЬ подписал приказ о проведении в Хабаровском крае первого конкурса годовых отчетов акционерных обществ.

В конкурсе будут участвовать годовые отчеты АО за 2005 г. Прием отчетов пройдет с 1 июля до 10 сентября 2006 г., итоги подведут к 1 ноября 2006 г. Победители получат призы от компании "Авест".

Как сообщила руководитель хабаровского территориального отдела ФСФР в ДВФО Людмила ВАКСМАН, конкурс проводится с целью повышения инвестиционной прозрачности АО и для привлечения населения к вложению средств на фондовый рынок. На Дальнем Востоке это делается впервые.