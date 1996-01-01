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Вон с "красной линии"!
Проанализировать положение, сложившееся с арендой помещений в Хабаровске, должна рабочая группа, в состав которой войдут представители федерального, регионального и муниципального органов собственности, правительства края и администрации города, предприниматели и независимые оценщики. Такие рекомендации приняты на заседании круглого стола, прошедшем в Хабаровске 14 марта.
В центре обсуждения оказалось вышедшее в январе прошлого года постановление Виктора ИШАЕВА, которое внесло поправки в губернаторское же постановление от 30 декабря 2002 года. Согласно ему, изменилась базовая ставка арендной платы за один квадратный метр (теперь она составляет 9,89 тыс. руб. в год), а также введен коэффициент инфляции (Кин), ежегодно устанавливаемый губернатором, "на основании прогнозируемого уровня инфляции, учитываемого при формировании федерального и краевого бюджетов на очередной финансовый год".
Главное же - изменен порядок определения величины арендной платы за пользование государственным недвижимым имуществом в зависимости от того, проведена оценка рыночной стоимости объектов или нет.
Именно это и дало повод для основной претензии предпринимателей к краевым властям: в расчетах аренды у федеральных, региональных и муниципальных органов нет единого подхода и единой методики. Из-за этого зачастую цены аренды за вроде бы одинаковые помещения, расположенные рядом, разнятся в десятки раз.
По словам министра экономического развития и внешних связей края Александра ЛЕВИНТАЛЯ, "власть была обязана перейти на рыночную оценку арендных отношений - это требования закона и прокурора". Что и было с блеском исполнено.
Вместе с тем, краевое законодательство до сих пор не приведено в соответствие с федеральным, хотя это позволило бы решить возникшую неразбериху со ставками аренды. И видимо, поэтому буквально тут же представителям краевого правительства поступило предложение продать все имущество, находящееся в собственности Хабаровского края "и не мучиться".
С другой стороны, как отметил Левинталь, "проблемы, поднятые на "круглом столе", касались все же не всех предпринимателей, а только тех, кто арендует помещения в центральной части города и на "красной линии". А таких из более чем 50 тыс. предпринимателей, работающих в крае, всего 400 человек.
Также предприниматели высказали недовольство тем, что по их мнению, сложившаяся ситуация выглядит как попытка наполнить краевой бюджет за счет малого и среднего бизнеса.
Большую обеспокоенность проявили и представители общественных организаций.
По словам руководителя Хабаровской краевой ассоциации автотранспортников "Хабаровскавто" Виктора ШПАКОВА, "власти необходимо менять отношение к общественникам". Те, кто в годы дикого капитализма привел в порядок отданные им аренду помещения, с трудом представляют себе, как они будут платить по новым ставкам аренды - у многих организаций на это просто нет средств. "Нельзя так резко повышать ставки, не учитывая остальных аспектов, и говорить - либо вы платите по новой ставке, либо вы из помещений съезжаете", - добавил Шпаков.
Пытаясь решить сложившуюся проблему, предприниматели готовят встречу с губернатором, получившую предварительное название - "За чашкой чая". А на третью декаду апреля намечено еще одно заседание с участием представителей власти и бизнеса.
Главным же итогом состоявшегося "круглого стола" нужно признать заявление представителей краевой власти о том, что подобные встречи необходимо проводить не после принятия решения, а до него, "чтобы внимательно проанализировать все замечания и предложения".
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