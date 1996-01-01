Во Владивостоке помещения будут переданы инвалидам в безвозмездное пользование

Пользоваться занимаемыми помещениями общественные организации инвалидов будут бесплатно. Такое решение принял глава администрации Владимир НИКОЛАЕВ на встрече с председателями общественных организаций инвалидов Владивостока, сообщила пресс-служба администрации Владивостока.

Люди с ограниченными возможностями испытывают немало сложностей. В том числе это и такие "наболевшие" вопросы, как трудоустройство, отсутствие помещений для размещения общественных организаций и осуществления производственной деятельности инвалидов, а также оплата содержания данных площадей.