"Корейский" старт "Юты"

Когда корейские швейные предприятия спасались из Приморья бегством из-за изменений таможенного законодательства, они оставили после себя хорошую базу для организации здесь такого же отечественного производства. Этой ситуацией вовремя воспользовался Алексей СИВОРАКША, открыв чуть более двух лет назад швейное предприятие "Юта".

- На протяжении нескольких лет я ходил в море, - рассказывает Алексей, - но когда встал вопрос о том, чтобы осесть на берегу и подыскать здесь какое-то ремесло, решил открыть собственное производство. Выбор сразу пал на швейную промышленность по нескольким причинам. Во-первых, я не раз был на корейских швейных предприятиях, которые посещал в качестве друга работающих там менеджеров. Во-вторых, так получилось, что корейцы, сворачивая трикотажное производство на нашей территории, не смогли погасить все долги перед своими кредиторами, и для этих целей таможня реализовывала имущество корейских фирм. На этой волне я приобрел их оборудование, вложив в него порядка $10 тыс.

На первых порах мне очень помогла наш первый технолог. Мне повезло вдвойне: помимо того, что она настоящий профессионал, у нее был опыт работы на корейских швейных фабриках. То есть она была знакома со всем процессом производства, поэтому ее знания нам очень пригодились при организации "Юты". К тому же практически все работники на нашем предприятии - бывшие сотрудники тех же корейских фабрик.

- Выходит, корейцы подготовили в Приморском крае всю базу для создания аналогичного отечественного производства: начиная с кадров, заканчивая оборудованием?

- Получается, так. Но и это еще не все. Позже выяснилось, что они для нас подготовили и рынки сбыта. Дело в том, что когда мы организовывались и начали шить первые партии трикотажа, честно говоря, совсем не подумали о рынках сбыта. Но когда мы со своей продукцией пошли по магазинам и рынкам, наши изделия не оказались новинкой, потому что они были некоторым аналогом тех изделий, которые производили корейские фабрики. Их продукция хоть и не была предназначена для нашего рынка, но всем известно, что она поступала различными путями в розничную сеть. Кто-то из сотрудников корейских предприятий выносил обрезы, ветошь, маркировку, покупал машинки, шил у себя дома и продавал на рынках. Кто-то просто воровал в больших количествах и также нес на рынок. Так или иначе, а корейский трикотаж признается одним из лучших во всем мире, поэтому он достаточно быстро завоевал лояльность местных покупателей. Тем более что цены на такую продукцию были смешные: пусть ворованную, но качественную футболку, на которой стоял ценник в $20, продавали за 30 руб.

Отдавать свои изделия в розницу по такой же цене мы, конечно, не могли. В то же время было понятно, что сначала будет лучше продавать дешевле, чем нам хотелось бы. При этом мы понимали, что нужно держать уровень примерно такой же, как у корейской продукции, потому что потребитель уже был приучен к качеству, и именно на качество мы делали тогда упор. Правда, многие продавцы на рынках до сих пор пытаются выдать наши изделия за корейские и отрывают от них этикетки фабрики "Юта". Так или иначе, а постепенно нам удалось проникнуть на рынок. Со временем стали устанавливаться контакты с оптовиками, в том числе из других регионов - Хабаровского края, Сахалинской и Амурской областей.

- На какую группу одежды вы делаете упор?

- Ни на какую конкретно. Мы пытаемся охватить как можно больше сегментов рынка, насколько позволяют силы и средства, конечно. Сегодня предприятие шьет и спортивную одежду, и детское нижнее белье, и спецодежду, а также выполняет спецзаказы.

- Какую долю составляют на предприятии спецзаказы?

- В настоящее время это достаточно перспективное и выгодное направление. Спецзаказы составляют около 50% всей выпускаемой продукции. Это всевозможная рабочая одежда: от робы и фартуков, а также футболки для PR-акций, подшлемники для картингового клуба и т.д. Среди наших заказчиков также танцевальная группа "Тодес", для которой мы шьем костюмы каждые полгода. А иногда в "Юте" заказывают изделия магазины с условием, чтобы мы шили определенные модели только для них, и они продают это в розницу как эксклюзив.

Лето - сезон для различных рекламных целей, в том числе политических. Поэтому в теплое время года нам часто заказывают пошив футболок. Кстати, для болельщиков футбольной команды "Луч" мы шили футболки желтого и синего цветов. Для кинофестиваля Pacific Meridians пришивали к футболкам эмблемы.

- Сколько человек работает в "Юте"?

- Начинали мы с 4 человек. Со временем набрали обороты, и сегодня нас уже 9. Производительность составляет более 2 тыс. изделий в месяц.

- Не секрет, что уровень заработной платы рядовых сотрудников швейных предприятий невысокий. Те же корейцы не стремились обеспечить работникам достойный заработок. А как у вас?

- На швейных предприятиях действительно уровень зарплаты высоким не назовешь по сравнению с другими отраслями производства. На нашем предприятии рядовой сотрудник получает от 4 до 10 тыс. руб. в зависимости от опыта.

- Специфика швейных производств такова, что основную массу сотрудников составляют женщины. Сложно мужчине управлять женским коллективом?

- С одной стороны - сложнее. Если на мужиков можно и прикрикнуть, то женщине чуть не то сказал - она уже обиделась. Все-таки женщина есть женщина. В этом смысле мне технолог часто помогает. А вообще, самое главное на производстве - это дружный коллектив. Я когда принимаю на работу людей, всегда смотрю на то, чтобы он вписывался в коллектив. Это влияет на настроение и как следствие на производительность.

- А почему вы свое предприятие назвали "Юта"?

- Название сложилось из первых букв имен тех людей, которые принимали участие в его создании. Название американского штата тут ни при чем.