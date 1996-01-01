Рыбный пряник

Прошлый год для рыбного бизнеса Приморья стал одним из самых успешных - предприятия увеличили объемы добычи и выпуска готовой продукции. Однако для того, чтобы положительная тенденция сохранилась и в будущем, рыбакам сегодня нужно решить целый ряд проблем.

Рекордные показатели

В целом прошедший 2005 год, как и два предыдущих, сохранил положительную динамику развития. При этом впервые за последние пять лет приморские рыбаки стали добывать биоресурсы в открытых районах Мирового океана.

Досье По информации Департамента рыбного хозяйства администрации Приморского края, вылов водных биоресурсов в 2005 г. по всем видам квот составил 628,5 тыс. тонн, что почти на 70 тыс. тонн выше уровня 2004 г.

Хороший вылов позволил увеличить производство пищевой продукции. Всего в 2005 г. предприятия выпустили 552 тыс. тонн. Хотя большая часть из этих объемов по-прежнему приходится на мороженую рыбу. То есть компании предпочитают выходить на потребительский рынок не с продукцией глубокой переработки в виде филе, нарезок, фарша, а с обыкновенной мороженой тушкой, которую траулеры производят непосредственно в море. Естественно, в этом случае добавленная стоимость продукции на килограмм сырья очень низкая.

Хотя, по оценкам экспертов, зарубежные компании получают с одной тонны сырья от $1900 до $2700. Приморские компании, реализующие замороженное сырье, получают всего $927. Однако часть предприятий уже всерьез задумалась о внедрении новых технологий.

В прошлом году, по данным Департамента рыбного хозяйства администрации края, доля высококачественной продукции глубокой переработки в общем выпуске составила 37%.

Береговые предприятия также показали рост производства. Они сумели выпустить почти 58 тыс.тонн продукции, при этом их основная специализация - консервное производство (52%).

На втором месте выпуск пресервов, по сравнению с 2004 г. он увеличился на 49%, на 47% выросло производство икры. Есть еще одна особенность 2005-го - предприятия на переработке сельди нарастили выпуск пресервов в 1,2 раза.

Порадовали и хозяйства, занимающиеся марикультурой. Их сегодня в крае 36, и суммарный объем продукции, выращенной на морских огородах, составил 880 тонн, что на 28% больше уровня 2004 г. В основном на морских плантациях выращивают ламинарию и гребешок, между тем отдельные хозяйства начинают выращивать мидию.

Пропавшие миллиарды

Общий грузооборот морских рыбных портов 2005 г. составил 2,6 млн тонн, то есть 94% от уровня прошлого года. При этом грузооборот по рыбопродукции занимает всего 500 тыс. тонн. Цифры еще раз наглядно показывают, что морские рыбные порты уходят от своей прямой специализации и предпочитают работать не с рыбопродукцией, а заниматься перевалкой леса, металла, автомобилей, контейнеров. Если для портов в этом нет ничего страшного, то рыбопромышленники высказывают опасения.

Дело в том, что законодательное закрепление обязательного декларирования рыбной продукции, пойманной в исключительной экономической зоне РФ, возможно уже в ближайшие годы. Вот только портовая инфраструктура к этому не готова. Краны, холодильные терминалы, рабочий персонал сегодня задействованы не на перевалку рыбы.

Не все гладко и с капитализацией отрасли. О том, что рыбопромышленному комплексу крайне необходимы инвестиции, говорилось еще несколько лет назад. Рыбакам деньги нужны на два основных направления - приобретение новых судов и на строительство крупных береговых предприятий переработки. Но инвестиционных денег рыбаки так и не увидели. Отчасти это объясняется тем, что собственники компаний не рискуют брать в финансовых организациях "длинные" кредиты, а потенциальные инвесторы не рассматривают рыбопромышленный комплекс как перспективный. Их опасения полностью оправданы: в прошлом году отраслевая рентабельность дошла всего до 7,5%. При этом в 2004 г. она была и вовсе 5%.

"В этой ситуации привлечь "длинные" инвестиции от финансовых институтов под маленький процент очень проблематично, ведь рентабельность намного ниже официального уровня инфляции. Также развитие бизнеса тормозят растущие издержки: постоянно дорожает топливо, часть средств уходит на оплату ставок сбора, плюс к этому от рыбаков требуют хороших показателей по заработной плате. Ситуацию в отрасли можно трактовать лишь как некий стабилизационный период", - прокомментировал финансовые показатели ушедшего года председатель правления компании "Восток-1" Александр ПЕРЕДНЯ.

У президента Находкинской БАМР Анатолия КОЛЕСНИЧЕНКО свой взгляд на капитализацию отрасли. Он отметил, что укрупнение бизнеса, к которому призывают высокопоставленные чиновники в правительстве, принесет пользу только при условии, что в этом процессе будут участвовать российские компании. "После того как 704-е постановление лишило иностранных рыбаков права заниматься добычей в наших внутренних морях, зарубежные компании начали охоту за нашими ресурсами. Объектами их атак стали небольшие рыбопромысловые компании, имеющие незначительные лимиты - до 1 000 тонн минтая или по каким-либо другим видам биоресурсов. Этим предприятиям выгоднее продать свои ресурсы по теневым схемам, чем самим осваивать их. Подсчитано, что компания, имея квоту на 800 тонн минтая, получит больше денег от ее продажи, чем если бы она осваивала ее одним БМРТ ", - заметил известный рыбопромышленник.

"Инвестиции можно привлечь, если будет выработан механизм, позволяющий пользователям долей легальным образом обращать их на рынке, - утверждает генеральный директор компании "Ролиз" Петр САВЧУК. - Должен быть создан единый реестр долей, а сами доли могут быть преобразованы в ценные бумаги (акции) или сертификаты. Для того чтобы избежать иностранной экспансии, необходимо законом закрепить допуск к вторичному рынку распределения квот только российских компаниям".

Аргументы рыбаков выглядят убедительно, однако, по данным департамента рыбного хозяйства, уже в 2004 г. отмена аукционов принесла рыбакам экономию в 6 млрд руб. Поэтому даже если бы 15-20% от этой суммы пошли на инвестиции, рыбопромышленный комплекс получил бы колоссальный толчок. Но на вопрос, куда уплыли эти деньги, ответа не прозвучало.

Кнут и пряник

Если рыбаки все же ждут от власти решения наиболее острых проблем, то государство в данный момент рыбной отраслью довольно.

Досье В 2005 г. приморскими предприятиями налогов и других обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды уплачено 3 172 млн руб. Поступления налогов в краевой бюджет выросли в 2,1 раза, достигнув 1 млрд руб. Растет и заработная плата, в среднем она составляет 10,5 тыс. руб.

Интересную аналогию провел Игорь УЛЕЙСКИЙ. По его утверждению, при одинаковом валовом продукте налоговая отдача рыбопромышленного комплекса в 16 раз превышает показатели сельского хозяйства. При этом на развитие сельского хозяйства государство истратило 400 млн руб., а рыбопромышленники второй год безуспешно лоббируют в Законодательном собрании Приморского края льготу по налогу на имущество.

Еще один маленьких штрих, который позволяет судить о том, как государство относится к рыбакам. "14 предприятий платят своим работникам заработную плату в пределах 4,5 тыс. руб. Мы подсчитали, что если они подымут официальную заработную плату до 6 тыс. руб., то в бюджет дополнительно поступит около 40 млн руб.", - заявил Игорь Улейский.

Стремление государства получить от рыбаков максимальную налоговую отдачу понятно. А вот стимул рыбаков заплатить больше налогов полностью отсутствует. Из этого "списка 14" большинство предприятий специализируются на прибрежном рыболовстве, которое государство два года назад поправками в законы практически похоронило. Метод кнута и пряника в отношениях между государством и рыбаками не работает.

"Мы может попросить соответствующие органы выяснить, не платят ли данные предприятия заработную плату "в черную", а потом заставить их платить официально. Но это кнут, а вот что будет пряником, еще не придумали. Год назад мы стали составлять рейтинг компаний, предполагали, что это будет стимулом. Отстающие должны были равняться на лидеров. К сожалению, этого не произошло", - признался Игорь Улейский.

А вот рыбаки свой "пряник" четко знают. По словам президента Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского края Дмитрия ГЛОТОВА, они ждут от краевых чиновников защиты своих интересов на федеральном уровне. "Приморье с каждым годом теряет объемы ОДУ. Квоты уходят на Камчатку, Сахалин. Администрации этих регионов умеют защищать интересы своих региональных предприятий. Хотелось бы того же от администрации Приморского края".