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Ректор выиграл конкурс на ремонт своего института

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Комиссия Приморского управления ФАС России признала Федеральное государственное образовательное учреждение "Приморский институт государственного и муниципального управления" нарушившим пункт 1 статьи 9 закона "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках". Об этом сообщили в пресс-службе ФАС России.

Основанием для возбуждения дела послужили результаты проведенной камеральной проверки деятельности института на предмет её соответствия антимонопольному законодательству при организации и проведении конкурсов по закупке товаров, выполнению работ, оказанию услуг для государственных нужд.

Институтом в 2003 и 2005 годах были проведены конкурсы по отбору подрядчиков на производство ремонтно-строительных работ на принадлежащих институту объектах за счет бюджетных средств. По результатам проведения конкурсов из двух участников - ООО "Маркетинговый центр" и ООО "СКБ", как в 2003 году, так и в 2005 году, победителем было признано ООО "Маркетинговый центр".

Из материалов дела следует, что в состав учредителей ООО "Маркетинговый центр" входят институт и его ректор, составляющие группу лиц и владеющие в совокупности 40 процентами долей в уставном капитале Общества. При этом ректор института является генеральным директором ООО "Маркетинговый центр". Таким образом, ООО "Маркетинговый центр" входит в ту же группу лиц, в которую входит Институт, являясь в соответствии со статьей 4 закона РСФСР "О конкуренции" аффилированным лицом последнего, как организатора конкурсов.

По результатам рассмотрения дела Комиссия Приморского управления ФАС России признала факт нарушения институтом антимонопольного законодательства и выдала предписание о недопущении действий, создающих угрозу нарушения антимонопольного законодательства.

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