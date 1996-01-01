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Торговых марок становится больше
На этой неделе завершается прием заявок на участие в конкурсе "Торговая марка года", проводимом Приморской торгово-промышленной палатой при поддержке краевой администрации, ТПП России и под патронажем дальневосточного полпреда.
В этом году он проходит в пятый раз. О тенденциях развития "марочного рынка" Приморья и правовых особенностях защиты интеллектуальной собственности корр. "ЗР" побеседовал с заместителем председателя Приморской ТПП, координатором конкурса Ларисой ЕРМОЛИНОЙ:
- Вы были одним из инициаторов проведения конкурса торговых марок в Приморье. До этого их проводила только Москва. Комментируя итоги первого конкурса, многие члены конкурсной комиссии характеризовали ситуацию на местном рынке как "страшную дремучесть", имея в виду дилетантское, с нарушением существующих канонов, самодеятельное исполнение знаков, использование чужих или очень созвучных раскрученным марок и "экономию" на регистрации знаков. Что изменилось за пять лет?
- За это время приморский бизнес прошел дистанцию огромного размера, набил шишек и многому научился. Пришло понимание, что не стоит игнорировать мировой опыт. При товарном изобилии продавать товар или услугу можно только как-то эмоционально зацепив покупателя. Сегодня на имя приморских предпринимателей зарегистрировано около 2 тысяч товарных марок на самые разные товары и услуги. Всем известны марки, которые уже доросли до уровня бренда - "Владхлеб", "Ратимир", "Арго-1", "Михайловский бройлер", "Птицефабрика Уссурийская", "Дальпресс", "Окна-Плюс", ПТР, "Золотой Рог", GDG и многие, многие другие.
- И тем не менее названная вами цифра показывает, что не все могут позволить себе пройти весь путь - от создания товарного знака до его регистрации. Для этого требуется не только интеллект, но и время, и деньги.
- Конечно, но ведь и окупаемость вложенных инвестиций может быть значительной, хотя это и "нематериальный" актив предприятия. В некоторых случаях они стоят дороже материальных активов.
- Расскажите об основных правилах и особенностях регистрации товарных знаков.
- В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации в любом цвете или цветовом сочетании. Но следует помнить, что словесные обозначения должны быть краткими, благозвучными, а изображение не нужно перегружать большим количеством трудно запоминающихся элементов. Два главных и абсолютных условия, предъявляемых к товарному знаку: он должен обладать различительной способностью и не должен вводить в заблуждение.
Существует ряд законодательных ограничений, препятствующих регистрации, поэтому еще на стадии подготовки к разработке товарного знака советую проконсультироваться с патентным поверенным или патентоведом об охраноспособности обозначения и его "патентной чистоте".
Как правило, не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида или являющихся общепринятыми символами и терминами, характеризующими товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.
Нельзя использовать в качестве ТЗ предметы государственной и геральдической символики, официальные клейма, печати, награды и другие знаки отличия или сходные с ними до степени смешения обозначения; противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали, сходные до степени смешения с объектами культурного или природного наследия. Существует запрет на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, которые могут нарушать права третьих лиц (фамилии, имена, псевдонимы, портреты известных лиц без их согласия), хотя случаи использования без согласования образов героев популярных фильмов (вернее, лиц актеров, играющих этих героев), еще встречаются. Но в случае обращения в суд, их права, как правило, восстанавливаются.
В заключение хочу посоветовать: начиная использовать зарегистрированный товарный знак в своей хозяйственной деятельности, не забывайте проставлять рядом предупредительную маркировку в виде латинской буквы "R" или "R" в окружности либо словесное обозначение "товарный знак" или "зарегистрированный товарный знак". Закон не обязывает, но рекомендует.
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