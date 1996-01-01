Лучшие против лучших

В начале марта были официально подведены итоги полуфинального голосования во II краевой Премии "Компания года и Менеджер года в Приморском крае - 2005", которая была учреждена ИК "Золотой Рог" при поддержке администрации Приморского края и Клуба крупнейших налогоплательщиков и влиятельных граждан Приморья. Сегодня мы представляем четырех финалистов Премии в номинации "Компания года в Приморском крае - 2005".

Готовить информацию о компаниях-финалистах дело сложное. И тут дело даже не во вполне объективных трудностях получения информации об итогах их хозяйственной деятельности в 2005 г. - далеко не у всех компаний сегодня на руках есть аудиторская отчетность.

Гораздо сложнее и важнее в данном случае сохранить полную объективность, обеспечив компаниям-претендентам одинаковые условия, поскольку материалы Премии публикуются с одной целью - предоставить приморцам достаточно информации для принятия самостоятельного решения, кто же достоин звания "Компания года".

Именно поэтому "ЗР" решил полностью отказаться от какой-либо интерпретации данных о компаниях-финалистах и сделать акцент на чисто формальных показателях и официальных данных. Проанализировать их может практически каждый и уже на этой основе сделать самостоятельный выбор.

Досье ОАО "Владхлеб" - крупнейший производитель хлебобулочных и кондитерских изделий в Приморском крае. Ассортимент выпускаемой продукции состоит из более чем 200 наименований. "Владхлеб" использует оборудование всемирно известных фирм FRITSCH, MIWE, Winkler и является одним из лидеров в области автоматизации среди предприятий пищевой промышленности Приморского края. В настоящее время под контролем группы компаний "Владхлеб" находится одна из самых разветвленных розничных сетей на Дальнем Востоке.

В рейтинге крупнейших компаний Дальнего Востока по объемам реализации, составленным Рейтинговым агентством "Золотой Рог" по итогам 2004 г., ОАО "Владхлеб" заняло 29-е место (по итогам 2003 г. - 36-е место), в рейтинге эффективности - 4-е место (по итогам 2003 г. - 77-е место).

Досье ОАО "Дальсвязь" предоставляет услуги связи в семи регионах Дальнего Востока - Приморский, Хабаровский края, Сахалинская, Магаданская, Камчатская, Амурская и Еврейская автономная области. Услугами компании пользуется более 1 320 тыс. абонентов: 197 927 юридических и 1 123 217 физических лиц. По данным компании, на долю Дальсвязи приходится 87% рынка местной связи, 72% доступа в Интернет, 4% сотовой связи. Международное рейтинговое агентство Fitch в 2005 г. присвоило Дальсвязи основной необеспеченный кредитный рейтинг "B" с прогнозом "стабильный", а рейтинговое агентство Standard&Poor's присвоило рейтинг корпоративного управления на уровне 4+ /4,8 (по 10-балльной шкале) с прогнозом "развивающийся".

В рейтинге крупнейших компаний Дальнего Востока по объемам реализации, составленным ИК "Золотой Рог" по итогам 2004 г., Дальсвязь заняла 9-е место, в рейтинге эффективности - 28-е место, в рейтинге компании по рыночной стоимости на 01.11.05 г. - 6-е место. На 1 марта 2006 г. капитализация Дальсвязи составила $440 млн (на 1.06.2005 г. - $164 млн).

Досье ОАО "Новая телефонная компания" (НТК) специализируется на оказании телекоммуникационных услуг в четырех направлениях - сотовая связь стандарта GSM 900/1800, местная телефонная связь, доступ в Интернет и IP-телефония. В настоящее время НТК по количеству абонентов входит в десятку крупнейших сотовых компаний РФ, обслуживания - более 400 тыс. абонентов. В 2003-2005 гг. выручка компании выросла в 2,5 раза, закрепив за НТК статус самой быстрорастущей дальневосточной компании, входящей в TOP-100 по величине выручки от реализации.

В рейтинге крупнейших компаний Дальнего Востока по объемам реализации, составленном Рейтинговым агентством "Золотой Рог" по итогам 2004 г., НТК заняла 46-е место (по итогам 2003 г. - 58-е место), в рейтинге эффективности - 5-е место (2003 г. - 1-е место).

Досье ОАО "Находкинская база активного морского рыболовства" (НБАМР) - крупнейшее рыбодобывающее предприятие Приморского края и Дальнего Востока. В настоящее время является одной из наиболее динамично развивающихся компаний Дальнего Востока. За последние три года выручка возросла в 1,5 раза, при этом чистая прибыль компании увеличилась с 3,3 млн руб. в 2003 г. до 753 млн руб. по итогам 9 мес. 2005 г.

В рейтинге крупнейших компаний Дальнего Востока по объемам реализации, составленным Рейтинговым агентством "Золотой Рог" по итогам 2004 г., НБАМР заняла 29-е место (по итогам 2003 г. - 36-е место), в рейтинге эффективности - 4-е место (по итогам 2003 г. - 77-е место).