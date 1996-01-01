www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.83 р. 100 JPY: 56.9 р.
EUR: 73.94 р. 10 CNY: 94.96 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Лучшие против лучших

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В начале марта были официально подведены итоги полуфинального голосования во II краевой Премии "Компания года и Менеджер года в Приморском крае - 2005", которая была учреждена ИК "Золотой Рог" при поддержке администрации Приморского края и Клуба крупнейших налогоплательщиков и влиятельных граждан Приморья. Сегодня мы представляем четырех финалистов Премии в номинации "Компания года в Приморском крае - 2005".

Готовить информацию о компаниях-финалистах дело сложное. И тут дело даже не во вполне объективных трудностях получения информации об итогах их хозяйственной деятельности в 2005 г. - далеко не у всех компаний сегодня на руках есть аудиторская отчетность.

Гораздо сложнее и важнее в данном случае сохранить полную объективность, обеспечив компаниям-претендентам одинаковые условия, поскольку материалы Премии публикуются с одной целью - предоставить приморцам достаточно информации для принятия самостоятельного решения, кто же достоин звания "Компания года".

Именно поэтому "ЗР" решил полностью отказаться от какой-либо интерпретации данных о компаниях-финалистах и сделать акцент на чисто формальных показателях и официальных данных. Проанализировать их может практически каждый и уже на этой основе сделать самостоятельный выбор.

Досье

ОАО "Владхлеб" - крупнейший производитель хлебобулочных и кондитерских изделий в Приморском крае. Ассортимент выпускаемой продукции состоит из более чем 200 наименований. "Владхлеб" использует оборудование всемирно известных фирм FRITSCH, MIWE, Winkler и является одним из лидеров в области автоматизации среди предприятий пищевой промышленности Приморского края. В настоящее время под контролем группы компаний "Владхлеб" находится одна из самых разветвленных розничных сетей на Дальнем Востоке.

В рейтинге крупнейших компаний Дальнего Востока по объемам реализации, составленным Рейтинговым агентством "Золотой Рог" по итогам 2004 г., ОАО "Владхлеб" заняло 29-е место (по итогам 2003 г. - 36-е место), в рейтинге эффективности - 4-е место (по итогам 2003 г. - 77-е место).

Досье

ОАО "Дальсвязь" предоставляет услуги связи в семи регионах Дальнего Востока - Приморский, Хабаровский края, Сахалинская, Магаданская, Камчатская, Амурская и Еврейская автономная области. Услугами компании пользуется более 1 320 тыс. абонентов: 197 927 юридических и 1 123 217 физических лиц. По данным компании, на долю Дальсвязи приходится 87% рынка местной связи, 72% доступа в Интернет, 4% сотовой связи. Международное рейтинговое агентство Fitch в 2005 г. присвоило Дальсвязи основной необеспеченный кредитный рейтинг "B" с прогнозом "стабильный", а рейтинговое агентство Standard&Poor's присвоило рейтинг корпоративного управления на уровне 4+ /4,8 (по 10-балльной шкале) с прогнозом "развивающийся".

В рейтинге крупнейших компаний Дальнего Востока по объемам реализации, составленным ИК "Золотой Рог" по итогам 2004 г., Дальсвязь заняла 9-е место, в рейтинге эффективности - 28-е место, в рейтинге компании по рыночной стоимости на 01.11.05 г. - 6-е место. На 1 марта 2006 г. капитализация Дальсвязи составила $440 млн (на 1.06.2005 г. - $164 млн).

Досье

ОАО "Новая телефонная компания" (НТК) специализируется на оказании телекоммуникационных услуг в четырех направлениях - сотовая связь стандарта GSM 900/1800, местная телефонная связь, доступ в Интернет и IP-телефония. В настоящее время НТК по количеству абонентов входит в десятку крупнейших сотовых компаний РФ, обслуживания - более 400 тыс. абонентов. В 2003-2005 гг. выручка компании выросла в 2,5 раза, закрепив за НТК статус самой быстрорастущей дальневосточной компании, входящей в TOP-100 по величине выручки от реализации.

В рейтинге крупнейших компаний Дальнего Востока по объемам реализации, составленном Рейтинговым агентством "Золотой Рог" по итогам 2004 г., НТК заняла 46-е место (по итогам 2003 г. - 58-е место), в рейтинге эффективности - 5-е место (2003 г. - 1-е место).

Досье

ОАО "Находкинская база активного морского рыболовства" (НБАМР) - крупнейшее рыбодобывающее предприятие Приморского края и Дальнего Востока. В настоящее время является одной из наиболее динамично развивающихся компаний Дальнего Востока. За последние три года выручка возросла в 1,5 раза, при этом чистая прибыль компании увеличилась с 3,3 млн руб. в 2003 г. до 753 млн руб. по итогам 9 мес. 2005 г.

В рейтинге крупнейших компаний Дальнего Востока по объемам реализации, составленным Рейтинговым агентством "Золотой Рог" по итогам 2004 г., НБАМР заняла 29-е место (по итогам 2003 г. - 36-е место), в рейтинге эффективности - 4-е место (по итогам 2003 г. - 77-е место).

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru