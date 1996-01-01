НДС отменят через два года

НДС в России обязательно будет заменен налогом с продаж, уверен зам. председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей ШТОРГИН. "Но добиваться этого придется еще года полтора-два ", - сказал он в интервью. - Установка Минфина - защищать нынешний налог всеми силами".

По мнению депутата, НДС - это удушающий для производителя налог, администрирование им громоздко, нарушений много. "Заменим его налогом с продаж - снимем с производителя серьезную нагрузку, улучшим контроль, ускорим экономическое развитие. Налог с продаж - это источник денег для регионов, возможность для них быть более самостоятельными, развивать местный бизнес", - заявил Сергей Штогрин.