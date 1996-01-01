Депутаты хотят упразднить бесспорное взыскание штрафов

Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал вчера поправки в первую часть Налогового кодекса, упраздняющие процедуру бесспорного досудебного списания штрафов в размере до 5 тыс. руб. для индивидуальных предпринимателей и 50 тыс. руб. для юридических лиц.

Депутаты предлагают дать компаниям и предпринимателям право в течение 10 дней после вынесения решения о взыскании штрафа обжаловать его в вышестоящем налоговом органе. Таким образом депутаты пытаются восстановить презумпцию невиновности налогоплательщиков, о фактической отмене которой много говорилось после вступления в силу закона № 137-ФЗ.