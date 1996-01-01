Первый "Ураганный" дал надежду "Звезде"

В субботу в городе Большой Камень, на заводе "Звезда" состоялся спуск на воду рыболовного судна РС - 450, предназначенного для тралового и снюрреводного лова рыбы и доставки уже охлажденного улова в порт.

Судно соответствует всем требованиям Российского морского регистра. По сравнению с аналогами время нахождения на путине увеличено на 15%. "Коллектив сделал все что мог, теперь дело за рыбками, если судно будет успешно ловить, то заказы нам обеспечены", - сказал в торжественной речи директор завода Юрий ШУЛЬГАН.