Составление резюме

Существует два способа подготовки кратких резюме о трудовой деятельности. Первый способ - хронологический, второй - функциональный.

Хронологический порядок написания резюме - изложение фактов своей трудовой деятельности по периодам времени. Это наиболее легкий метод написания, но и менее эффективный, так как он не дает полного освещения вашей трудовой деятельности.

В хронологическом порядке написания резюме последовательно изложите, в каком году вы закончили то или иное учебное заведение. Если есть отличия, обязательно укажите. Старайтесь писать о себе как можно больше хорошего, но, конечно же, пишите правду.

Даже, если вы часто меняли место работы, то обязательно укажите, чем конкретно вы занимались и каких добились результатов. Если у вас был перерыв в вашей основной трудовой деятельности, напишите, чем вы занимались в это время.

Функциональный способ написания резюме - более точное отображение профессионального роста, творческих способностей работника. Его можно написать в виде небольшой статьи о себе. Однако помните, краткость - сестра таланта. Чтобы лучше осветить вашу квалификацию и опыт работы, включайте подзаголовки.

Например: "Инженерные знания", "Компьютерные языки", "Опыт в исследовательских проектах" и т. д. В полном объеме укажите ваши труды и реализацию ваших проектов. Вот несколько советов при написании резюме:

- будьте как можно точнее в формулировках;

- укажите, чего вы достигли на предыдущем рабочем месте;

- напечатанное резюме всегда предпочтительнее рукописного;

- объем резюме не должен превышать 1-2 страницы;

- прочитайте образец резюме на предмет устранения орфографических ошибок;

- дайте кому-нибудь почитать ваш текст и обратите внимание на критику и советы.