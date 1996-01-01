Чужой среди своих

Возможно, в тот самый момент, когда вы читаете эту статью, ваши сотрудники решают проблемы совсем другой компании. Как выявить факт подобных злоупотреблений и избавить подчиненных от подработок на стороне? А ты записался в совместители?

Как правило, наиболее типичными причинами, толкающими людей к подработкам, принято считать недостаточные заработки на основном месте работы, которые зачастую являются следствием неграмотного менеджмента. Однако мотивы могут быть и иными. К примеру, сотрудник хочет завести новые деловые контакты или получить опыт работы в другой сфере, что, по его мнению, позволит ему более полно реализовать свой профессиональный и творческий потенциал. "Как-то ко мне обратился менеджер по туризму крупного агентства с просьбой подыскать ему работу, связанную с переводами (по специальности он - иностранный филолог), - рассказывает HR-консультант Илья НАЗАРИН. - Но после того как резюме было размещено в Интернете, этого менеджера вызвал специалист по персоналу компании, в которой он работает, и поставил ультиматум: либо тот отказывается от подработок, либо может попрощаться с должностью. У работодателей есть свое четкое объяснение желанию "халтурить" на стороне: незагруженность, нелояльность, безответственное отношение к основным обязанностям. Мне кажется, что это результат ущемления собственнических чувств, которые зачастую испытывают работодатели к своим сотрудникам".

Как относиться к подработкам сотрудников, во многом зависит от того, каким образом те "халтурят".

Самый безобидный вариант - совместительство в нерабочее время. Как правило, это подработки в другом месте, с использованием оборудования второго работодателя. О подобных подработках сотрудников работодатели узнают редко, а значит, и конфликтов на этой почве не возникает.

Но часто подобные совместительства доступны только сотрудникам государственных структур, где существует нормированный рабочий день и где не принято засиживаться после работы. А вот сотрудники коммерческих организаций не всегда могут покинуть свое место в 18.00 и предаться любимой "халтуре". В этом случае они используют технические возможности основного места работы для решения проблем второго. Сложнее, когда "халтура" заключается не в создании какого-то продукта, а в творческом поиске на основном рабочем месте. Естественно, эффективность труда падает, а проверить, о чем думает сотрудник, невозможно.

Есть и третий, наиболее опасный для работодателя вариант подработок. Это использование интеллектуальной собственности компании в интересах "второго" работодателя.

Переманить врага

Как только у руководства появилась информация о том, что сотрудник подрабатывает, надо сразу дать понять это халтурщику. В противном случае попустительское отношение будет служить сигналом для других сотрудников задуматься о подработках.

Однако прежде чем разворачивать военные действия против "многостаночников", стоит взвесить все "за" и "против". Как это ни покажется парадоксальным, но такие сотрудники могут оказаться "удобными" для руководства. Если халтурщику дать понять, что о его дополнительных заработках известно, у руководителя появляется инструмент давления на работника. Если сотрудник способен трудиться и после рабочего дня, это говорит о его работоспособности, которую можно использовать на благо компании.

Если же все аргументы для руководства неубедительны, самое время предпринять конкретные действия. Прежде всего, запрет на подобное поведение должен иметь свою форму наказания - к примеру, штрафные санкции либо вообще увольнение. Но если сотрудник справляется со своими обязанностями, задействовать означенные меры практически нереально. С другой стороны, закон в этом случае тоже не на стороне работодателя. "В статьях КЗоТа прямо не указана возможность расторжения трудового договора в связи с тем, что сотрудник в рабочее время занимается решением своих личных вопросов или выполнением заданий, предоставленных ему не его непосредственным работодателем, -говорит Роман ПАНАСЕНКО, юрист юридической компании "Метрополис". - В то же время закон не запрещает работодателю установить в трудовом договоре ограничения на "халтуру", если не нарушается право на работу по совместительству. Но на практике проконтролировать выполнение данного условия, а тем более привлечь виновного к ответственности, не представляется возможным".

1. "Переростки"

"Халтуры" могут быть явным признаком того, что сотрудник перерос свою должность. Действия компании в этом случае зависят от ее возможностей предоставить такому человеку реальные перспективы роста. В любом случае включение человека в кадровый резерв, разработка плана развития его карьеры служат хорошей профилактикой желания подрабатывать.

Сотруднику можно предложить пройти какое-то обучение как форму повышения квалификации, необходимую для его дальнейшего карьерного роста. Кстати, в компаниях, которые время от времени предлагают своим сотрудникам пройти дополнительное обучение в нерабочее время, любители подработок не задерживаются.

2. "Раздутый штат"

Нередко к подработкам сотрудников толкает незагруженность на основном месте работы. Это может быть как следствием "раздутости" штата, так и неумения руководства эффективно распорядиться рабочим временем подчиненных. Решением этой проблемы может стать пересмотр штатного расписания. В результате сотрудники, которых компания не использует на 100%, официально переводятся в разряд совместителей или уходят на частичную занятость. Это позволит работодателю сэкономить на ставке и социальном пакете. А перспектива оказаться сотрудником компании на таких "птичьих правах" сильно действует на остальной персонал.

Некоторые методики из тайм-менеджмента, согласно которым представители одной должности прописывают свой рабочий день или сроки выполнения работы, позволяют специалистам выявить потенциальных "многостаночников". Хотя неполная загруженность и неумение распоряжаться временем не всегда свидетельствуют о наличии "левых" работ.

3. "Мало денег!"

Что делать, когда не удовлетворены финансовые амбиции человека? В таком случае стоит пересмотреть форму оплаты, сделать ее более гибкой, позволяющей получать дополнительные деньги за дополнительную работу. Если же финансовое положение компании не позволяет этого - смириться с желанием ценных для компании сотрудников подрабатывать.

4. "Творческие личности"

Если же подработки сотрудника связаны с его творческими или профессиональными интересами, бороться с ними будет сложно. Некоторые компании предлагают формы совмещения, чтобы сотрудник мог реализовываться в нескольких направлениях одновременно. Так, сотрудница одной мебельной фирмы совмещает свою основную должность (дизайнер мебели) с работой переводчика в этой же организации. Она не получает дополнительный оклад за работу, но в качестве бонуса выезжает за границу за счет фирмы как переводчик для делегации.

Резюме

Бороться с подработками можно по-разному: путем ревизии штатного персонала и самостоятельным переводом сотрудников в разряд совместителей, путем создания гибкой формы оплаты труда, а также через предоставление сотруднику возможности совмещать несколько разноплановых форм работы в одной компании.

В качестве профилактики совместительства используется план развития карьеры сотрудника, включение его в кадровый резерв, организация обучения в нерабочее время. Уволить сотрудника из-за его подработок по закону в основном невозможно.