КНААПО ускоряет производство RRJ

В начале марта на Совете директоров предприятия было принято решение ускорить изготовление самолета RRJ.

В этом году планируется закончить изготовление основной части самолета. На следующий год с предприятия должно выйти 6 опытных образцов. Первый вылет RRJ назначен на октябрь 2007 года. К этому времени "Снэкма" поставит на завод двигатели. В 2008 году будет выпущено 14 самолетов.

Кроме работы над RRJ, в планах предприятия на 2006 год - сдача 3 самолетов СУ-80. Первый, как рассказал генеральный директор ОАО "КНААПО" Виктор МЕРКУЛОВ, поднимут в небо в мае, второй- в июле, третий - осенью. Третий самолет пройдет сертификацию, на что будет выделено 1,8 млрд руб.