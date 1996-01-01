18 кандидатов в директора Дальэнерго

РАО "ЕЭС России" и ОАО "СУЭК" выдвинули по 9 кандидатов в совет директоров АО "Дальэнерго", который планируется избрать на годовом собрании. Кроме того, РАО и СУЭК выдвинули соответственно 5 и 4 кандидата в ревизионную комиссию общества.

Как сообщили "ЗР" в компании, дата и повестка дня годового собрания будут рассмотрены советом директоров на заседании 12 мая.