Директорский расклад в Дальсвязи...

На 11 мест в cовете директоров ОАО "Дальсвязь", который предполагается избрать на годовом собрании акционеров, выдвинут 21 кандидат, в том числе 11 от ОАО "Связьинвест". Еще 10 кандидатов выдвинуты от миноритарных акционеров, сообщила пресс-служба компании.

Вопросы подготовки к годовому собранию акционеров будут рассмотрены советом директоров Дальсвязи в конце апреля - начале мая.